Palinsesti di martedì 22 aprile 2025: i canali Rai ancora in subbuglio per la morte di Papa Francesco

La programmazione di martedì 22 aprile risente ancora della morte di Papa Francesco: sulle reti Rai non ci sarà intrattenimento, Mediaset non ripristina la normale programmazione di un solo canale.

La morte di Papa Francesco ha completamente stravolto i palinsesti di ieri, e ci saranno strascichi anche in questo martedì 22 aprile 2025. Se Mediaset ha deciso di ripristinare la propria programmazione, pur riservando alla scomparsa del Pontefice ampio spazio nei suoi programmi, in casa Rai ci saranno invece diversi cambiamenti dell'ultimo minuto.

Martedì 22 aprile saltano Affari Tuoi e tutta la serata di Rai 2

Chi alle 12:00 in punto ha acceso la TV sperando di trovare Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno sarà rimasto deluso: a sostituire il programma culinario di Rai 1 c'è infatti una puntata extra di Storie Italiane, con Eleonora Daniela, tutta dedicata a Papa Francesco.

Nel pomeriggio non ci saranno neppure La volta buona di Caterina Balivo e la nuova puntata de Il Paradiso delle signore, sostituiti dallo speciale TG1 "Addio Papa Francesco" e da una puntata di A sua Immagine, con approfondimenti, ultime notizie e diretta da San Pietro.

Spazio poi a una puntata dalla durata extra de La vita in diretta, che accompagnerà il pubblico fino al TG1 delle 20:00. Assenti dai palinsesti del 22 aprile entrambi i game show dell'ammiraglia Rai, L'Eredità e Affari Tuoi, sostituito da una puntata speciale di Porta a Porta.

18 Regali: un primo piano di Vittoria Puccini

Anche il palinsesto odierno di Rai 2 ha subito diversi rimaneggiamenti. In mattinata il pubblico ha dovuto rinunciare alla puntata de I Fatti Vostri (al suo posto il film di Roger Young San Paolo, disponibile per tutta la settimana anche in streaming su RaiPlay).

In serata, invece, cancellato completamente l'intrattenimento di Belve e Stasera c'è Cattelan. Entrambi i programmi torneranno in onda tra una settimana, martedì 29 aprile.

Al loro posto ci saranno i film 18 regali e Bar Giuseppe.

Come cambiano i palinsesti di Mediaset

A differenza della Rai, a Cologno Monzese si è deciso di procedere con la programmazione consueta, lasciando il dovuto spazio agli approfondimenti su vita, pontificato e morte di Bergoglio all'interno dei programmi normalmente in onda nel corso della giornata.

Unica concessione è quella di Mediaset Extra: sul canale 55, infatti, la diretta dalla casa di The Couple è ancora sospesa. Il palinsesto odierno del canale comprende solo film e serie tv a tema religioso.