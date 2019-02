Paddington in una serie TV: l'orsetto torna sul piccolo schermo

Paddington ritornerà presto sugli schermi con una serie TV tutta sua: il simpatico orsetto che si trasferisce nel Regno Unito sarà infatti il protagonista di un nuovo show co-prodotto da Nickeleodeon e StudioCanal in collaborazione con il regista David Heyman. A dare la voce al personaggio di cui si racconteranno nuove avventure sarà nuovamente Ben Whishaw, l'attore che lo ha doppiato nei primi due film.

La regia della serie sarà di Adam Shaw della Blue Zoo Productions e il progetto è stato sviluppato e scritto da Jon Foster e James Lamont. La produzione è già iniziata in vista di una messa in onda in tutto il mondo nel 2020.

Paddington ritornerà prossimamente con un terzo film che non vede il coinvolgimento del regista Pauk King, dietro la macchina da presa dei due precedenti film. Sullo schermo si continueranno quindi a raccontare le storie dei personaggi al centro dei libri scritti da Michael Bond che hanno venduto oltre 34 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in oltre 40 lingue diverse nel corso degli anni.