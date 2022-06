La Regina Elisabetta II festeggia il Giubileo di Platino in compagnia di Paddington (FOTO)

Esiste foto più tenera di quella che ritrae la Regina Elisabetta festeggiare i suoi 70 anni di regno - il cosiddetto Giubileo di Platino - in compagnia dell'orsetto Paddington?

Ma non finisce qui! Infatti, la Regina Elisabetta è stata protagonista di un corto in compagnia di Paddington prodotto da Heyday Films & Studiocanal. Il corto in questione è andato in onda su BBC e ha visto la collaborazione in prima linea di Buckingham Palace.

Nel corto in questione, la Regina Elisabetta e Paddington parlano della loro comune passione per la marmellata. Ovviamente, il comportamento del piccolo orsetto non è dei migliori e attirerà alcuni rimproveri da parte dei maggiordomi.

Michael Cowan ha scritto su Twitter: "Questa scena è all'altezza, se non migliore, del filmato olimpico realizzato con Daniel Craig nei panni di James Bond. La Regina prende il tè con Paddington... Dopo 96 anni e 70 di regno, ha ancora la forza di stupire!".

"Sua Maestà è ben nota per il suo senso dell'umorismo, quindi non deve sorprendere che abbia deciso di partecipare allo sketch di stasera", ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato. "C'era interesse per il processo di ripresa e animazione e l'opportunità di invitare un famoso orsetto a prendere il tè era troppo divertente per lasciarsela sfuggire".

"Filmare il tea party di Sua Maestà con l'orso Paddington è stata una giornata ricca di emozioni per tutta la troupe", ha aggiunto Rosie Alison di Heyday Films. "Tutti noi eravamo in soggezione per l'arguzia, il calore e l'aura radiosa della Regina mentre si impegnava pazientemente con un orso educato, maldestro ma molto ben intenzionato. Naturalmente ha brillato e ha messo Paddington (e tutti noi) a proprio agio. Catturare questo incontro incantevole è stata una gioia assoluta e un privilegio unico per tutto il team. Per dirla con le parole di Paddington: 'Buon Giubileo, signora. E grazie. Per tutto'.

Al momento, ha avuto inizio la lavorazione di Paddington 3 ma nessuna data di release è stata ancora ufficializzata.