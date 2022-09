Elisabetta II: i responsabili dei Royal Parks invitano a non lasciare più peluche di Paddington e sandwich

La morte di Elisabetta II, avvenuta nella giornata di giovedì all'età di 96 anni, ha suscitato commozione nel Regno Unito, e in tutto il mondo, e tante persone stanno rendendo omaggio alla regina lasciando fiori e, un po' a sorpresa, anche orsetti di Paddington e sandwich con la marmellata. La situazione sta però causando qualche problema.

A giugno, in occasione del Giubileo di platino che ha celebrato il regno di Elisabetta II, la sovrana britannica aveva realizzato un divertente ed emozionante video con protagonista l'orsetto Paddington.

Nel video, mandato in onda prima del concerto organizzato a Buckingham Palace, la regina prendeva il tè insieme all'orsetto e gli rivelava che teneva sempre nella borsetta un sandwich alla marmellata, in caso di necessità.

Quel momento ha ora alimentato l'immaginazione dei cittadini, in particolare dei più piccoli, che invece dei fiori hanno lasciato degli orsetti di peluche e dei sandwich in ricordo di Elisabetta.

Il portavoce dei Royal Parks, tuttavia, ha invitato a evitare di lasciare doni e oggetti di vario tipo, limitandosi invece ai fiori e, possibilmente, senza una confezione di plastica essendo destinati a diventare compost.

Il destino degli oggetti, che non verranno comunque per ora gettati via, verrà deciso in un secondo momento, mentre i biglietti verranno conservati per permettere ai membri della famiglia che volessero leggerli di poterlo fare in futuro.

Difficilmente, purtroppo, i peluche potranno essere donati a bambini o attività benefiche, dovendo essere disinfettati e controllati dopo essere stati lasciati all'aperto.