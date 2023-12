Paddington: la storia del celebre orsetto diventa un musical

La storia di Paddington, l'orsetto più amato della Gran Bretagna, diventerà presto un musical. Paddington: The Musical (titolo provvisorio) sarà un adattamento degli iconici libri di Michael Bond e della pluripremiata serie di film diretta da Paul King e prodotta da Studiocanal e Heyday Films.

Il musical è in fase di sviluppo presso Sonia Friedman Productions, Studiocanal e Eliza Lumley Productions per conto di Universal Music U.K. Tom Fletcher dei McFly è l'autore delle musiche e dei testi, mentre Jessica Swale ha scritto la sceneggiatura. La regia è affidata a Luke Sheppard. La prima dello spettacolo nel Regno Unito è prevista per il 2025.

Un monito alla gentilezza

Ecco quanto dichiarato da Friedman e Lumley nel comunicato ufficiale: "È un privilegio creare un nuovo musical su questo splendido e amato orsetto con un team così meraviglioso. La magia di Paddington è che attraverso la sua innocenza vede il meglio dell'umanità, ricordandoci che l'amore e la gentilezza possono trionfare se apriamo i nostri cuori e le nostre menti gli uni agli altri. Non vediamo l'ora di portare sul palcoscenico Paddington, le sue buffonate, le sue avventure e le sue disavventure con la famiglia Brown e gli altri preziosi personaggi di Michael Bond. Speriamo di ispirare il pubblico di tutte le età con il divertimento, la bellezza, la gioia e tutto ciò che Paddington rappresenta".

Ann Marsh, CEO di Studiocanal, ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di vedere il nostro amato Paddington salire sul palcoscenico guidato da un team talentuoso e visionario come Sonia ed Eliza. Il lavoro è stato fatto con passione e senza dubbio questa passione trasparirà sul palcoscenico e farà in modo che le avventure di Paddington, create da Michael Bond oltre 60 anni fa, continuino ad affascinare il pubblico in un modo nuovo e innovativo".