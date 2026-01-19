Paddington, Hugh Bonneville dice addio al franchise: "È un lavoro per i giovani"

La star di Downton Abbey Hugh Bonneville ha spiegato che difficilmente tornerà nel franchise di Paddington, in cui interpreta Mr. Brown, il padre protagonista della storia sull'orso Paddington, personaggio molto celebre della letteratura inglese per bambini.

Bonneville ha risposto ad una domanda di Saga Magazine sul suo possibile ritorno in un quarto lungometraggio del franchise, dopo aver recitato anche in Paddington in Perù, il terzo capitolo della saga cinematografica uscito nel 2024.

Hugh Bonneville saluta Paddington e Downton Abbey?

"Non credo. Davvero, non credo" ha confessato Bonneville "Mi è piaciuto molto, ma sto andando un po' avanti con l'età. È un lavoro da uomini più giovani, ma si possono prendere altri attori e funzionerà altrettanto bene, perché alla fine è tutto incentrato sull'orso".

Il cast principale di Paddington in Perù

La star britannica ha dichiarato che anche Downton Abbey, la serie tv inglese nella quale recita da anni potrebbe proseguire anche dopo il lungometraggio conclusivo, The Grand Finale, ma anche in questo caso probabilmente senza il suo apporto: "Non mi sorprenderebbe se realizzassero una sorta di spin-off ma no, il nostro gruppo ha concluso".

I prossimi progetti di Hugh Bonneville

L'attore, che interpreta il Conte di Grantham nella serie tv, debutterà nello spettacolo teatrale Shadowlands all'Aldwych Theatre di Londra nei panni di C.S. Lewis, il creatore di Cronache di Narnia. La pièce racconta la storia di come la vita tranquilla dell'autore, professore a Oxford, si sia improvvisamente trasformata con il suo innamoramento per la poetesssa americana Joy Davidman, che morirà a causa di un cancro.

Famoso per la sua esperienza con il teatro shakespeariano, Hugh Bonneville ha recitato in The Grand Finale, il film di Downton Abbey del 2025, nel suo storico ruolo del conte Robert Crawley, manca dal piccolo schermo dal 2024, quando recitò nella serie televisiva The Agency, remake della produzione francese Le Bureau - Sotto copertura, al fianco di Michael Fassbender, Jodie Turner-Smith e Richard Gere.