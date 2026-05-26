Paddington 4: scelti il regista e gli sceneggiatori dell'atteso sequel

Per la gioia dei fan, Paddington 4 sembra aver trovato il team che si occuperà del ritorno della storia dell'adorabile orsetto sul grande schermo.

Da tempo si parla dello sviluppo del quarto film prodotto da Studiocanal, ma solo ora ci sono delle notizie fondate sul progetto.

Chi è al lavoro su Paddington 4

A scrivere la sceneggiatura di Paddington 4, il cui sviluppo è stato confermato durante l'evento CinemaCon, sarà Armando Iannucci che collaborerà con Simon Blackwell, già nel team di Veep e The Thick of It.

Paddington in Perù: un frame del film

Secondo le fonti di Variety, inoltre, dovrebbe essere Dougal Wilson a occuparsi della regia, dopo aver già firmato Paddington in Perù, di cui potete leggere la nostra recensione.

I film dedicati alla storia dell'orsetto che arriva a Londra e viene accolto dalla famiglia Brown hanno incassato in totale circa 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il ritorno dell'adorabile orsetto

I primi due lungometraggi erano stati diretti da Paul King, che era stato inoltre coinvolto come sceneggiatore. Il terzo film, invece, era stato scritto da un team composto da Mark Burton, Jon Foster e James Lamont.

Al centro della trama c'era il simpatico Paddington mentre ritornava in Peru per fare visita all'amata zia Lucy, ora in una casa di riposo. Il viaggio si trasformava inoltre in una memorabile avventura mentre i protagonisti affrontavano vari ostacoli nella foresta pluviale e sulle cime dei monti peruviani.

Tra i produttori del quarto film, invece, ci sarà ancora una volta Rosie Alison, che ha contribuito a portare al successo i primi tre capitoli della storia.

Iannucci ha lavorato a lungo per la televisione scrivendo progetti come The Day Today, Avenue 5 e Veep, oltre ad aver co-scritto e diretto il film In the Loop, che ha ottenuto una nomination agli Oscar come Miglior Sceneggiatura non originale nel 2010, e Morto Stalin, se ne fa un altro.