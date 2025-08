Paddington 3, Sally Hawkins svela la vera ragione dell'addio: "Mi avrebbe spezzato il cuore"

L'attrice britannica rompe il silenzio sulla sua assenza in Paddington in Peru e racconta il legame speciale con il regista Paul King, rivelando i motivi profondi dietro la sua decisione di passare il testimone a Emily Mortimer.

Sally Hawkins, interprete della dolce e saggia Mary Brown nei primi due capitoli della saga cinematografica di Paddington, ha finalmente rivelato i motivi dietro la sua assenza in Paddington 3, intitolato Paddington in Peru.

L'attrice ha deciso di non riprendere il ruolo che l'ha resa amatissima dal pubblico, e a vestire i panni della signora Brown nel nuovo film è Emily Mortimer.

Il legame con Paul King e la scelta difficile di dire addio

A spiegare la decisione, è stata la stessa Hawkins in un'intervista al Times, dove ha dichiarato che la sua uscita è stata direttamente collegata all'assenza del regista Paul King, che non ha diretto il terzo capitolo. "Mi avrebbe spezzato il cuore fare un film di Paddington senza di lui", ha ammesso l'attrice, aggiungendo che il modo unico in cui King lavora aveva reso le prime due esperienze talmente speciali da non essere replicabili.

Paddington: l'orsetto Paddington familiarizza con i Brown in una scena del film

Nonostante il dispiacere, Hawkins ha definito la collega Emily Mortimer "straordinariamente speciale", dicendosi certa che "incarnerà l'essenza di Mary Brown e, al contempo, saprà renderla sua". Ha aggiunto con affetto: "È arrivato il momento giusto per cedere il testimone. E non si può chiedere di meglio di Emily."

Una separazione dolorosa ma consapevole

La produttrice esecutiva Rosie Alison, in un'intervista al New York Times, ha raccontato che il team ha provato a convincere Hawkins a restare nel cast. Tuttavia, l'attrice sentiva di aver già dato tutto quello che poteva al personaggio. "Mi sentivo in colpa, ma ho seguito il cuore", ha confessato.

Locandina di Paddington in Peru

Sebbene abbia scelto di non proseguire, Hawkins ha descritto il set di Paddington come "il periodo più felice e creativo della mia carriera". Le due pellicole, tra live-action e animazione, hanno contribuito a rafforzare l'immaginario di una Londra accogliente e magica, con personaggi umani e animali indimenticabili.

Paddington in Peru, uscito il 20 febbraio 2025 in Italia, ha riscosso grande successo: il film ha ottenuto un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes per la critica e il 90% di approvazione del pubblico, confermando la forza della saga anche dopo il cambio di cast e regia. Il film sarà in streaming su Prime Video dal 24 agosto.