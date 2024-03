Douglas Is Cancelled, Hugh Bonneville sulla cancel culture:'Ci sono esempi in ogni generazione'

Hugh Bonneville sarà il protagonista della nuova serie tv scritta da Steven Moffat, celebre autore di show come Doctor Who e Sherlock. Il progetto si chiamata Douglas Is Cancelled e affronta un tema spinoso e delicato come quello della cancel culture.

Berlino 2017: Hugh Bonneville al photocall di Viceroy’s House

Bonneville interpreta un presentatore di notizie il cui stile di vita viene sconvolto dopo aver fatto un commento misogino nel corso di un evento privato. La serie rappresenta il declino dell'uomo protagonista dello scandalo che finirà per rovinargli la carriera.

Nulla di nuovo

Hugh Bonneville è stato intervistato dal Daily Mail e ha dichiarato che, a suo parere, la cancel culture non è affatto un fenomeno nato di recente:"Si possono trovare esempi in ogni generazione. Probabilmente l'uomo delle caverne fu cacciato dalla caverna per aver detto la cosa sbagliata".

Secondo l'attore, Internet ha avuto un ruolo centrale in questa evoluzione contemporanea del fenomeno:"Credo che un elemento sia la massa, e il fatto che le cose si diffondano così rapidamente" ha spiegato Bonneville. L'interprete di Douglas Bellowes nella serie ha sottolineato:"E c'è una persecuzione incessante fino a quando il soggetto non muore, praticamente, o in alcuni casi è morto. È come calpestare un cadavere e continuare a calpestarlo, come i tabloid hanno sempre fatto. Ma nel mondo dei social media, con lo schermo dell'anonimato e la possibilità di bullizzare a distanza e in modo anonimo, quel male si amplifica".

Nel cast di Douglas Is Cancelled anche Karen Gillan, Alex Kingston, Nick Mohammed, Simon Russell Beale, Ben Miles e Madeleine Power.