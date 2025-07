Paddington in Perù, Il seme del fico sacro, The Opera!, 10 giorni con i suoi e i voti homevideo di giugno 2025

Le uscite Blu-ray e DVD di giugno 2025 con le recensioni di Paddington in Perù, Il seme del fico sacro, The Opera! - Arie per un'eclissi, 10 giorni con i suoi, Noi e loro, Maria Montessori - La nouvelle femme, Sabato, domenica e venerdì.

Anche il giugno 2025 è stato un mese ricco di uscite per l'homevideo. Oltre ad altre uscite di maggior impatto che sono state già oggetto di nostri specifici approfondimenti come i blu-ray di A Complete Unknown, Strange Darling e The Alto Night, solo per citarne alcune, il mese ha offerto in ambito homevideo molti altri prodotti interessanti che esamineremo nella nostra rubrica mensile, a partire da Paddington in Perù, terzo spassoso capitolo del franchise.

Paddington in una scena del film

Temi molto più intensi e drammatici nel pluripremiato e attualissimo Il seme del fico sacro sulla situazione in Iran, poi il suggestivo e curioso The Opera! - Arie per un'eclissi. Spazio per un po' di risate con Dieci giorni con i suoi, per tornare quindi alla dura attualità in Noi e loro. Chiusura con Maria Montessori - La nouvelle femme sulla celebre pedagogista e infine la prima volta in blu-ray per Sabato, domenica e venerdì, classico della commedia italiana.

Paddington in Perù: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Paddington in Perù

IL FILM. Terzo capitolo del franchise con il mitico e simpatico orsetto, Paddington in Perù vede il protagonista andare nella nazione sudamericana assieme alla famiglia Brown per salvare Zia Lucy, scomparsa dalla Casa per orsi in pensione e finita probabilmente nella giungla. Le indagini indicano che il posto dove cominciare le ricerche è Rumi Rock e per arrivarci i Brown e Paddington affittano un battello per risalire il Rio delle Amazzoni.

Antonio Banderas in una scena di Paddington in Perù

IL BLU-RAY. Paddington in Perù è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, dotato di un video folgorante, come vedremo in seguito. Anche l'audio in DTS HD 5.1 è comunque eccezionale e offre un'effervescente esperienza immersiva nei momenti sonori più importanti, come ad esempio quelli sull'imbarcazione. Ma in tutte le scene d'azione i diffusori sono attivi e vigorosi, ci sono numerosi panning e l'apporto del sub è poderoso e muscolare. Negli extra troviamo Prepariamoci per Paddington che è un karaoke di 3 minuti, Attività divertenti per gli orsetti (12') con una mappa del tesoro e un video sui braccialetti dell'amicizia, quindi i Tour del set su La casa di riposo per gli orsi (2') e La casa dei Brown (3') e infine un making of di 14'.

DA NON PERDERE. Il video è davvero splendido, praticamente perfetto per gli standard del blu-ray. Il livello del dettaglio è pazzesco, si vede ogni singolo pelo dell'orsetto ma anche tutti i particolari dei personaggi e delle varie spettacolari e coloratissime ambientazioni. Il croma è esplosivo con colori vivaci, brillanti e lussureggianti, mentre il contrasto è ben calibrato e i neri sono profondi, assicurando compattezza anche alle scene scure.

I VOTI: Video: 9 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Il seme del fico sacro: la recensione del blu-ray

Il blu-ray de Il seme del fico sacro

IL FILM. Girato in clandestinità tra Teheran e dintorni e candidato agli Oscar come miglior film straniero, Il seme del fico sacro diretto da Mohammad Rasoulof è un intenso dramma familiare e politico. In mezzo a un clima politico iraniano di forti proteste, un giudice istruttore rigoroso è sotto forte stress e tensione. Quando la sua pistola sparisce, l'uomo sospetta di sua moglie e delle sue due figlie indurendo le misure restrittive e finendo per mettere in crisi gli stessi legami familiari.

La famiglia protagonista de Il seme del fico sacro

IL BLU-RAY. Il seme del fico sacro è disponibile in homevideo anche in HD con il blu-ray targato Lucky Red distribuito da Plaion. Buona la resa tecnica, con un video pulito e quasi sempre compatto, dotato di un ottimo dettaglio negli esterni e nelle scene ben illuminate, con qualche sbavatura e lievi aliasing nelle sequenze più scure, dove anche il croma si fa sobrio e desaturato. L'audio in DTS HD 5.1 in italiano e originale fa il suo dovere, con dialoghi puliti e una buona resa degli effetti ambientali e della colonna sonora, contribuendo a far salire la tensione.

DA NON PERDERE. Negli extra, oltre al trailer, troviamo la conferenza stampa di presentazione del film che Mohammad Rasoulof ha tenuto a Roma: sono ben 56 minuti nei quali il regista spiega con dovizia di particolari la lavorazione del film, le difficoltà nel girarlo, aneddoti e curiosità sul cinema e la complessa situazione iraniana.

I VOTI: Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 7,5

The Opera! - Arie per un'eclissi: la recensione del blu-ray

ll blu-ray di The Opera! - Arie per un'eclissi

IL FILM. Il cinema che incontra l'opera lirica. Il mito di Orfeo ed Euridice rivisitato in chiave moderna in un opera-musical dall'impatto visivo straordinario: tutto questo è The Opera! - Arie per un'eclissi, film di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco che porta la storia d'amore dei due amanti Orfeo (Valentino Buzza) e Euridice (Mariam Battistelli) sul palcoscenico, quando uno sparo interrompe le loro nozze e l'anima della giovane viene rapita e portata negli inferi. Nel cast anche Fanny Ardant e Vincent Cassel nei panni di Caronte.

Una scena con Vincent Cassel

IL BLU-RAY. The Opera! - Arie per un'eclissi è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato CG-Adler. Un prodotto povero di extra (c'è solo il trailer), ma ottimo sul piano tecnico, a partire da un video che esalta l'incredibile e suggestivo impatto scenico del film, valorizzato da neri profondi nelle scene scure e grande profondità dei set virtuali in quelle luminose, accomunate da un dettaglio di grande incisività. Il croma dai colori saturi e la compattezza del quadro completano un ottimo video.

DA NON PERDERE. Il film è anche ricco di suggestioni sonore, sia per alcuni effetti sia per la musica che la fa da grande protagonista e che accosta tanti generi diversi in maniera efficace, dall'opera lirica a musiche moderne fino al sound design elettonico. Il tutto è esaltato da un audio al top con le tracce DTS HD 5.1 in italiano e originale, che sprigionano potenza e precisione, regalando un ascolto molto coinvolgente.

I VOTI: Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 4

10 giorni con i suoi: la recensione del DVD

Il DVD di 10 giorni con i suoi

IL FILM. Nuova divertente avventura per la famiglia Rovelli con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini: in 10 giorni con i suoi diretto da Alessandro Genovesi, la figlia maggiore Camilla sta per trasferirsi in Puglia a casa del fidanzato Antonio, dove ha scelto di studiare. I genitori la accompagnano anche per conoscere la famiglia del ragazzo, ma la visita avrà tanti risvolti imprevisti e tanti colpi di scena.

Fabio De Luigi improbabile Gesù per la Via Crucis

IL DVD. 10 giorni con i suoi è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente molto buono, soprattutto il video. Anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte, perché oltre a dialoghi perfetti si dimostra vivace e avvolgente nei passaggi musicali, ma attento anche all'ambienza con effetti che viaggiano tra i diffusori come per il passaggio di un'auto. Negli extra oltre al trailer c'è un backstage di 10 minuti con interventi di regista e cast e momenti del dietro le quinte durante le riprese sul set.

DA NON PERDERE. Il video è di livello eccellente per lo standard DVD, perché limita al massimo la rumorosità e i fisiologici difetti dei campi lunghi, delle panoramiche, della vegetazione e degli elementi ostici, mentre è ottimo nel dettaglio di primi e medi piani ma anche nella vivacità del croma che riproduce meravigliosamente l'assolata Puglia.

I VOTI: Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Noi e loro: la recensione del DVD

Il DVD di Noi e loro

IL FILM. Dramma franco-belga di stretta attualità socio-politica, Noi e loro è un film diretto da Delphine Coulin e Muriel Coulin con Vincent Lindon protagonista nei panni di un padre che cresce due figli da solo dopo la morte della loro madre. Se il più giovane Louis è un bravo ragazzo e punta sullo studio per costruirsi una carriera, il figlio maggiore Fus è arrabiato col mondo e finisce in compagnie di estrema destra, in un percorso che lo porta agli antipodi dei valori paterni.

Vincent Lindon in una scena di Noi e loro

IL DVD. Noi e loro è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto povero di extra (c'è solamente il trailer) ma valido tecnicamente. A partire da un video che soffre un po' di qualche sbavatura su medi e lunghi piani e un po' di pastosità in alcune scene più scure, ma nel complesso è valido e sfodera un buonissimo dettaglio per il formato, un croma vigoroso e un nero profondo e suggestivo.

DA NON PERDERE. Ancora più valido l'audio, un Dolby Digital 5.1 (però c'è solo l'italiano e non l'originale francese) che denota vivacità ed energia soprattutto nelle scene in cui tra musica assordante ed effetti sonori si rivela tutta l'ideologia dei movimenti che frequenta Fus. I diffusori partecipano tutti in modo avvolgente ma anche il sub è coinvolto in maniera piuttosto decisa.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 4

Maria Montessori - La nouvelle femme: la recensione del DVD

Il DVD di Maria Montessori - La nouvelle femme

IL FILM. Film diretto da Léa Todorov e dedicato alla celebre pedagogista marchigiana qui interpretata da Jasmine Trinca, Maria Montessori - La nouvelle femme ripercorre le gesta della pioniera dell'educazione moderna e creatrice del metodo di apprendimento rivoluzionario omonimo. A lei e alle sue capacità si affida una famosa cortigiana parigina che ha una figlia con un handicap, ma anche la stessa Maria ha un segreto, un figlio nato fuori dal matrimonio.

Jasmine Trinca nei panni di Maria Montessori

IL DVD. Maria Montessori - La nouvelle femme è disponibile in homevideo con il DVD CG-Wanted, che negli extra ha solamente il trailer ma è sicuramente valido dal punto di vista tecnico. L'aspetto migliore è quello video, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è soddisfacente, anche se le tematiche tranquille non mettono certo alla prova il reparto. Ma oltre a dialoghi puliti e dal buon timbro, l'audio offre una discreta ambienza e una buona resa complessiva.

DA NON PERDERE. Il video sorprende per il suo dettaglio e la sua compattezza, cosa non scontata per un DVD, e riesce a limitare bene i difetti del formato. Qui vengono valorizzati in modo adeguato costumi e scenografie, ma anche la fotografia di Sébastien Goepfert, che usa spesso luce naturale e a lume di candela. In tutto questo le sbavature si limitano a qualche sgranatura si alcuni fondali.

I VOTI: Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Sabato, domenica e venerdì: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Sabato, domenica e venerdì

IL FILM. Commedia italiana a episodi di fine anni Settanta, Sabato, domenica e venerdì arriva per la prima volta in blu-ray. Nel primo episodio un impiegato che deve assistere un'ingegnere donna giapponese finisce per sposarla; nel secondo un camionista si finge marito di una vicina di casa siciliana in occasione di una visita improvvisa dei genitori della ragazza, mentre nel terzo un impresario teatrale sposa una sua ballerina finendo per rovinare il numero.

Edwige Fenech e Lino Banfi nel primo episodio di Sabato, domenica e venerdì

IL BLU-RAY. Grazie a Mustang Sabato, domenica e venerdì arriva per la prima volta in HD con un blu-ray molto valido sul fronte video, come vedremo, mentre l'audio in DTS HD 2.0 è pulito e ha un discreto timbro nei dialoghi, ma è giocoforza piuttosto chiuso e piatto in frequenza. Negli extra, oltre al trailer, troviamo un interessante incontro con Giacomo di Nicolò di oltre 17 minuti ricco di curiosità e aneddoti sul fascino del cinema italiano ad episodi.

DA NON PERDERE. Il video è la più bella sorpresa perché al di là di qualche fisiologico alto e basso tra episodio ed episodio, si presenta nel complesso pulito e con un quadro abbastanza compatto. Il dettaglio è molto buono, soprattutto sui primi piani, la grana è quasi sempre naturale e soprattutto il un croma è molto vivace con colori accesi e brillanti.

I VOTI: Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5