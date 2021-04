Paddington protagonista di Shining, The Avengers e Interstellar grazie a degli esilaranti fotomontaggi

L'orsetto Paddington è protagonista di alcuni divertenti fotomontaggi che lo trasformano in uno dei protagonisti di film come Shining, The Avengers e Interstellar.

L'adorabile orsetto Paddington è protagonista di una serie di esilaranti fotomontaggi che lo mostrano protagonista di film famosi come Shining, le avventure degli Avengers o i capitoli della saga dell'agente 007.

L'originale progetto è stato ideato da un utente di Reddit, JaytheChou, che ha annunciato la pubblicazione di un'immagine al giorno con protagonista il divertente personaggio delle storie che hanno conquistato gli spettatori di tutte le età.

Paddington appare così in scene iconiche di film horror come Shining diretto da Stanley Kubrick, tra gli astronauti protagonisti di Interstellar, in The Avengers accanto a Captain America interpretato da Chris Evans e anche in Storia di un matrimonio, tenendo per mano Adam Driver.

L'orsetto è stato inoltre inserito in alcune sequenze di Justice League, in un momento iconico della saga di Star Wars, mentre gioca d'azzardo con James Bond interpretato da Daniel Craig, mentre osserva lo scontro tra Godzilla e King Kong o scende le scale ballando con il Joker.

Non mancano inoltre fotomontaggi con Paddington, prossimamente di nuovo sul grande schermo con un terzo capitolo della sua storia, dedicati a Space Jam: A New Legacy, alla serie WandaVision e a Blade Runner 2049, accanto a Ryan Golsing.

Ecco alcune delle divertenti immagini condivise online: