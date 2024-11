Paddington, Ben Whishaw ci ha messo un po' a trovare la voce dell'orso

Ben Whishaw è convinto che le prime sessioni di registrazione di tutti i film del franchise Paddington, in cui presta la voce all'orso protagonista, vengano scartate perché fatica a trovare immediatamente il tono vocale corretto, nonostante abbia già lavorato al franchise e la voce non sia così diversa dalla sua.

Nonostante l'esperienza acquisita in più film, la star britannica ha bisogno di un periodo di rodaggio per ritrovare la voce perfetta per l'orso Paddington, uno dei simboli della cultura pop inglese e presto al cinema anche in Italia, dal prossimo 16 gennaio in tutte le sale del Belpaese.

La giusta voce

"Credo che gran parte del lavoro riguardi far sì che la voce si adatti all'animazione e ad aspetti strani, come sapere esattamente dove si trova nella stanza o nello spazio o quanto è lontano l'altro personaggio. È una questione di tentativi ed errori ma sento che le mie prime due, tre, quattro sessioni vengono tutte scartate perché non funzionano affatto! Ma alla fine riprendiamo il ritmo" spiega Whishaw.

Il coinvolgimento di Ben Whishaw nel progetto è stato particolarmente repentino nel 2014, dopo l'abbandono di Colin Firth. In seguito, ha ripreso la parte anche nel 2017 in Paddington 2 e ora in Paddington in Perù, terzo film del franchise diretto da Dougal Wilson, al suo esordio alla regia.

Progetto a lungo termine

Ben Whishaw non si aspettava affatto di iniziare un percorso lungo dieci anni:"No, davvero, non me l'aspettavo. Assolutamente no. Il primo film è passato in una specie di nebbia, perché sono stato chiamato così tardi, quindi non avevo idea di cosa stessi facendo o in cosa fossi realmente coinvolto".

Inizialmente aveva iniziato con una voce maggiormente fanciullesca, poi insieme al regista di Paddington Paul King optò per qualcosa di molto più simile alla propria:"Quando ho iniziato il primo film usavo una sorta di voce da bambino, e poi ci siamo rapidamente resi conto che non era affatto giusta, doveva essere molto più vicina al mio registro, a volte un po' più da orso, a volte un po' più roca".