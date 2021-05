Paddington 2 non è più il film col miglior punteggio su Rotten Tomatoes a causa di una recensione negativa che ha rovinato il record della tenera pellicola inglese per famiglie.

Paddington 2: Brendan Gleeson in un'immagine promozionale

Nel 2018, Paddington 2 è diventato il film col miglior punteggio di tutti i tempi su Rotten Tomatoes. Con 163 recensioni positive, la pellicola ha ottenuto il punteggio del 100%.

Ora Hollywood Reporter aggiorna la situazione svelando che il film sarebbe sceso al 99% a causa della recensione pubblicata dal critico Eddie Harrison su Film Authority. Ecco di seguito uno stralcio dell'articolo:

"Questo non è il mio Orso Paddington, ma un impostore sinistro e malevolo che dovrebbe essere sparato nello spazio o bombardato con armi nucleari alla prima occasione. Troppo sicuro di sé, sprezzante e scontroso, questo orso dall'aspetto viscido ha poco a che vedere con il personaggio classico e gli spettatori dovrebbero essere messi in guardia: questo non è l'orso Paddington di tua madre, e non sarà nemmeno il tuo. Forse se non hai mai visto lo show televisivo e non conosci niente di meglio, funzionerà, ma i fan di Paddington a lungo termine lo troveranno troppo difficile da sopportare".

A dirla tutta, questa sembra essere una scelta deliberata di Eddie Harrison di rovinare il punteggio di Paddington 2, come ammette implicitamente lui stesso mettendo le mani avanti alla fine della recensione:

"Ho recensito negativamente Paddington 2 per la radio della BBC in uscita nel 2017, e in più occasioni dopo, e Confermo ogni parola della mia critica".

Il tempismo di Harriston appare sospetto visto che, di recente, Quarto potere ha perduto il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per colpa di una recensione di 80 anni fa. Tentativo di vendicare l'onta subita dal capolavoro di Orson Welles o semplice voglia di notorietà?

Fatto sta che al momentoToy Story 2 ha preso il posto di Paddington 2 su Rotten Tomatoes, con il 100% di recensioni positive su 169 articoli. Chissà quanto durerà.