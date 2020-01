Stephen King: i migliori e i peggiori adattamenti televisivi secondo Rotten Tomatoes

Il più grande scrittore di romanzi dell'orrore, Stephen King, è stato spesso di ispirazione per adattamenti cinematografici e televisivi, non ultima la saga di IT che ha riscosso un enorme successo in sala, ma non tutti sono riusciti bene come dimostra la classifica di Rotten Tomatoes.

In particolare, gli adattamenti meno riusciti sono stati quelli per la televisione, ecco perché Rotten Tomatoes ha deciso di stilare una classifica dei 5 adattamenti migliori e i 5 peggiori della televisione ispirati ai racconti di Stephen King. Di seguito la classifica:

The Mist - 2017 (Peggiore)

Lo show non è stato apprezzato dai fan, per via della trama prevedibile e dei personaggi troppo scontati, ma alcuni critici trovarono elementi di divertimento e una sorpresa per quanto riguarda gli effetti speciali. The Mist è stato cancellato dopo una stagione. Incubi e deliri (Migliore)

Una serie del 2006, poco conosciuta ma con un cast composto da William Hurt, William H. Macy, Claire Forlani, Ron Livingston e Tom Berenger. Adattamento televisivo di alcuni racconti di Stephen King, uno per ognuna delle otto puntate, su Rotten Tomatoes ha ricevuto un consenso dell'86% del pubblico. The Langoliers (Peggiore)

Miniserie del 1995, tratta dall'omonimo racconto dello scrittore. I critici hanno deriso la debole recitazione del suo cast, la tiepida regia di Tom Holland e il ritmo disordinato e la mancanza di vero terrore.

7.Castle Rock (Migliore)

In onda dal 2018, la serie è arrivata alla seconda stagione per un totale di 20 puntate. Molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Castle Rock è stata ideata da Sam Shaw e si basa sulle storie di Stephen King, intrecciando personaggi e temi dell'immaginaria cittadina di Castle Rock nel Maine.

Salem's Lot del 2004 (Peggiore)

Mini serie non riuscita benissimo. Nonostante un cast forte composto da Rob Lowe, Andre Braugher e Donald Sutherland, l'adattamento televisivo risulta semplicemente troppo leggero per spaventarsi e, soprattutto, per riuscire a differenziarsi dall'adattamento originale del 1979 e giustificare la sua stessa esistenza. Le notti di Salem del 1979 (Migliore)

L'adattamento del 1979 è uno dei migliori tratto dalle storie di Stephen King, rimasto ancora oggi nel cuore dei fan. I critici hanno elogiato il lavoro del regista Tobe Hooper nel dare vita alla terrificante storia di una piccola città assediata dai vampiri. Stephen King's The Shining (Peggiore)

Adattamento tv del cult di Stephen King, che non ha nulla a che fare con la versione cinematografica diventata un vero e proprio classico. Molti episodi sono stati definiti dai critici noiosi e poco terrificanti. Mr. Mercedes (Migliore)

Iniziata nel 2017 e ancora oggi in produzione, questa serie tv è stata una delle migliori sorprese degli adattamenti ispirati alle storie di Stephen King. Basato sul romanzo del 2014, lo show si avvale della presenza di Brendan Gleeson e Harry Treadaway, acclamati dal pubblico e dalla critica. The Tommyknockers (Peggiore)

Secondo gli utenti di Rotten Tomatoes, questo è davvero il peggior adattamento mai portato in tv. Personaggi sgradevoli, trama noiosa e niente a che vedere con l'universo terrificante di Stephen King. Creepshow (Migliore)

Serie tv del 2019, ancora in produzione, è considerata il miglior adattamento televisivo ad oggi di una storia di Stephen King. La serie è un antologia, che racconta una storia diversa per ogni episodio, acclamata come una vera e propria lettera d'amore verso la penna del maestro del brivido.

