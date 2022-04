Nicolas Cage si commuove per Paddington 2 in una scena di The Unbearable Weight Of Massive Talent

Una divertente scena tratta dal film The Unbearable Weight Of Massive Talent mostra Nicolas Cage commuoversi per Paddington 2.

Nicolas Cage è il protagonista del divertente film The Unbearable Weight of Massive Talent e un'esilarante clip mostra l'attore mentre si commuove dopo la visione di Paddington 2.

Nel video condiviso online, il superfan dell'attore, Javi Gutierrez, interpretato da Pedro Pascal, spiega che la seconda avventura del simpatico orsetto è il suo terzo film preferito di sempre e, per convincere Cage lo obbliga a vederlo. Nicolas, al termine della visione, è totalmente conquistato dal sequel di Paddington.

The Unbearable Weight of Massive Talent è stato scritto e diretto da Tom Gormican.

Nel lungometraggio Nicolas Cage interpreta il ruolo di se stesso. Nella finzione l'attore è insoddisfatto dal punto di vista professionale e in crisi economica, e accetta quindi l'offerta di 1 milione di dollari da parte di un suo pericoloso superfan (Pedro Pascal) che vuole partecipi al suo compleanno. La situazione prende una svolta inaspettata quando Cage viene assunto da un'agente della CIA (Tiffany Haddish) e obbligato a ispirarsi ai suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e le persone che ama dando vita alla sua interpretazione migliore.

Nel cast ci sono anche Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen e Neil Patrick Harris.