Paddington 2, su Netflix in streaming da oggi!

Paddington 2 arriva su Netflix dal 9 novembre: disponibile in streaming il sequel del 2017 con protagonista l'orsetto doppiato in Italia da Francesco Mandelli.

Paddington 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna l'orsetto Paddington, portato per la prima volta su schermo nel 2014 da Paul King e diventato un grandissimo successo internazionale.

Nella versione originale Ben Whishaw doppia il protagonista che, nella nuova avventura, verrà mostrato ormai ambientato nella sua famiglia. I guai iniziano quando Paddington va alla ricerca del regalo perfetto per la Zia Lucy, che compie 100 anni, e nota un libro unico nel negozio di Mr. Gruber. Per riuscire ad acquistare il volume Paddington compierà ogni tipo di lavoretto, tuttavia un furto potrebbe mettere a repentaglio i suoi progetti.

Paddington 2: Hugh Bonneville, Julie Walters, Sally Hawkins, Madeleine Harris e Samuel Joslin in una scena del film

Nel cast del sequel troviamo Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris e Samuel Joslin. Ma non temete, il produttore della 'saga' ha assicurato che si sta lavorando al terzo capitolo, anche se probabilmente non ci sarà Paul King alla regia, impegnato su altri fronti.

Paddington 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.