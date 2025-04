Pacific Rim: la serie live-action sarà sviluppata per Prime Video

La serie live-action di Pacific Rim, in fase di sviluppo da qualche mese, sarà realizzata per Prime Video grazie a un accordo tra Legendary Television e Amazon MGM Studios.

A occuparsi della sceneggiatura e della produzione sarà Eric Heisserer tramite la sua Chronology.

Il progetto della saga

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama dello show di Pacific Rim, ma le prime notizie sostengono che la storia sia stata ideata come prequel dei film.

Una foto del film

Il franchise, inoltre, potrebbe espandersi ulteriormente grazie alla produzione di altri capitoli della saga destinati al grande schermo.

Il primo lungometraggio era stato diretto da Guillermo del Toro, autore della sceneggiatura insieme a Travis Beacham. Il progetto cinematografico aveva incassato oltre 400 milioni di dollari, portando alla realizzazione del sequel Pacific Rim - La rivolta e della serie animata Pacific Rim: La zona oscura, andata in onda per due stagioni su Netflix dal 2021 al 2022.

La saga di Pacific Rim

Nel franchise portato sul grande schermo si assiste alla lotta dell'umanità contro dei mostri, compiuta creando dei Jaegaer, dei guerrieri meccanici pilotati da alcune delle persone più coraggiose e intelligenti provenienti da varie parti del mondo. La loro lotta è contro delle creature chiamate Kaiju.

Lo show animato mostra invece l'Australia alle prese con enormi mostri, situazione che ha portato il mondo a una situazione di incertezza, non sapendo come affrontare l'evento apocalittico. Due giovani, Taylor e Hayley, vanno alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e si imbattono in qualcosa che potrebbe diventare l'unica speranza per fermare il conflitto.

Heisserer, che si occuperà dello sviluppo della serie, ha già lavorato alla serie Tenebre e ossa e ha firmato la sceneggiatura di Arrival, Bird Box, Hours e Lights Out.