Charlie Hunnam ha accettato Pacific Rim per lavorare con Guillermo del Toro: "Di robot e mostri non m'importa"

Charlie Hunnam amante dei kaiju? Non proprio, ascoltando le dichiarazioni dell'attore in una recente intervista rilasciata al magazine Variety nella quale ha ripercorso la sua carriera.

Hunnam ha raccontato di aver deciso di recitare in Pacific Rim soltanto per lavorare al fianco di Guillermo del Toro, regista del primo capitolo del franchise uscito nel 2013.

Charlie Hunnam voleva solo lavorare con Guillermo del Toro

"Ho pensato che fosse una grande opportunità per lavorare con un regista che mi piace davvero" ha confessato Hunnam "Non poteva importarmene di meno di robot giganti che combattono contro mostri giganti. Ho letto la sceneggiatura e non ho avuto alcuna esperienza emotiva".

Charlie Hunnam in una scena di Pacific Rim

Il prossimo progetto di Charlie Hunnam riguarda il serial killer Ed Gein, nella prossima stagione della serie tv antologica Monster di Ryan Murphy, disponibile su Netflix.

Il successo di Pacific Rim

Pacific Rim uscì nelle sale nel 2013 e fu subito un successo di critica e pubblico, incassando ben 410 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget da 190 milioni.

Il primo film è ambientato in un mondo in cui gli esseri umani sono in guerra con i kaiju attraverso robot umanoidi giganti chiamati Jaeger. Charlie Hunnam interpreta l'ex pilota di Jaeger, Raleigh Becket, che dopo essersi ritirato viene richiamato in servizio per salvare il pianeta. Nel cast anche Rinko Kikuchi, Idris Elba, Ron Perlman e Charlie Day.

Grazie al successo del primo film nacque un vero e proprio franchise, con un sequel meno fortunato, Pacific Rim - La rivolta, uscito nel 2018, una serie animata Pacific Rim: The Black, su Netflix dal 2021 al 2022. Guillermo del Toro si occupò soltanto della regia del primo film, lasciando l'incombenza della regia per il sequel a Steven S. DeKnight, con John Boyega protagonista.