Pacific Rim: Legendary annuncia lo sviluppo della serie prequel

Pacific Rim avrà una serie prequel prodotta da Legendary Entertainment.

Il progetto esplorerà le origini del franchise cinematografico e potrà contare sul lavoro di Eric Heisserer, già nel team di Tenebre e Ossa e Bird Box.

I primi dettagli dello show

Lo sceneggiatore e produttore ha fondato recentemente una casa di produzione, Chronology, con Carmen Lewis, e ha stretto un accordo con Legendary per lavorare ad alcune delle proprietà intellettuali dello studio e altri progetti.

Jason Clodfelter, presidente di Legendary Television, ha dichiarato: "Eric è un creatore incredibilmente talentuoso e prolifico, la cui esperienza all'insegna di successi significativi e commerciali parla da sola. Siamo elettrizzati nel lanciare la nostra partnership con Eric, Chronology e Carmen, con una new entry nell'universo epico e popolare a livello globale di Pacific Rim".

Una foto di Pacific Rim

Nel mondo portato sul grande schermo si assiste alla lotta dell'umanità contro dei mostri, compiuta creando dei Jaegaer, dei guerrieri meccanici pilotati da alcune delle persone più coraggiose e intelligenti provenienti da varie parti del mondo. La loro lotta è contro delle creature chiamate Kaiju.

Pacific Rim 10 anni dopo: perché il film di Guillermo del Toro resta insuperato

Il lungometraggio del 2013 era stato diretto da Guillermo del Toro e, successivamente, era stata prodotta anche una serie tv per Netflix. Lo show animato Pacific Rim mostra l'Australia alle prese con enormi mostri, situazione che ha portato il mondo a una situazione di incertezza, non sapendo come affrontare l'evento apocalittico. Due giovani, Taylor e Hayley, vanno alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e si imbattono in qualcosa che potrebbe diventare l'unica speranza per fermare il conflitto.

Eric Heisserer è stato autore degli script di film come Bird Box e Arrival, diretto da Denis Villeneuve.

Per il piccolo schermo è stato recentemente showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore di Tenebre e ossa, di cui sono state prodotte due stagioni per Netflix.