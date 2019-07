Pacific Rim: la serie anime Netflix avrà 2 stagioni, ecco la data di uscita

La serie anime Pacific Rim, prodotta da Netflix, durerà almeno due stagioni, svelata la data di uscita dello show annunciato tempo fa.

Charlie Hunnam e Rinko Kikuchi in una scena di Pacific Rim

Pacific Rim avrà una vita lunga almeno due stagioni, già confermate, che serviranno a raccontare nuove storie ispirate all'universo svelato nel film del 2013, Pacific Rim. Il film è il progetto del cuore di Guillermo del Toro, la sua lettera d'amore alla fantascienza, ai robot giganti e alla cultura pop di matrice orientale. Pacific Rim era ambientato in un futuro prossimo in cui l'umanità ha creato robots giganti (noti come Jaeger) pilotati da umani per combattere i Kaiju che hanno invaso il nostro mondo attraverso una breccia nell'Oceano Pacifico.

Super Robot [Re]Genesis: La strada verso Pacific Rim

Pacific Rim era progettato per diventare un franchise, ma ci sono voluti cinque anni per avere un sequel, Pacific Rim - La rivolta. Nel frattempo Guillermo del Toro è uscito dal progetto e il sequel si è rivelato un flop uccidendo ogni possibilità di un terzo capitolo. Il tutto finché Netflix non ha annunciato il suo interesse a realizzare una serie tv ispirata alla saga, un anime che durerà almeno due stagioni e approderà sulla piattaforma nel 2020. Elie Dekel di Legendary Entertainment ha descritto il progetto "come una delle serie anime dal budget più ingente a cui abbia mai avuto il piacere di collaborare, credo che questo faccia capire il coinvolgimento di Netflix e Legendary nello show".

Per il momento sappiamo che la serie Pacific Rim By racconterà la storia di due fratelli che pilotano un Jaeger abbandonato nel tentativo di ritrovare i genitori scomparsi. La serie è firmata da Craig Kyle e Greg Johnson, autori delle serie animate Marvel Wolverine and the X-Men e X-Men: Evolution.