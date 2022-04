Pacific Rim: La Zona Oscura 2, il trailer della serie animata Netflix

Netflix ha svelato il trailer della seconda e ultima stagione della serie animata Pacific Rim: La Zona Oscura. La nuova stagione approderà sulla piattaforma streaming il 19 aprile.

Nella conclusione della serie epica Pacific Rim: La zona oscura, il viaggio è tutt'altro che finito. I coraggiosi fratelli Taylor e Hayley sperano ancora di raggiungere la sicurezza di Sydney a bordo dell'Atlas Destroyer, il Jaeger lasciato indietro quando l'Australia è stata evacuata. Con l'assassina adolescente Mei e il misterioso ragazzo ibrido umano/kaiju che si uniscono a Taylor e Hayley, questa famiglia improvvisata deve attraversare un territorio pericoloso controllato dal culto assetato di sangue Sisters of the Kaiju. Questi fanatici, guidati dall'enigmatica Alta Sacerdotessa, sono convinti che Boy sia il loro Messia tanto atteso e non si fermeranno davanti a nulla per indottrinarlo nella loro cerchia oscura, evento che Hayley sacrificherebbe tutto per impedire.

La prima stagione di Pacific Rim: La zona oscura era composta da sette episodi di mezz'ora e ha debuttato in tutto il mondo a marzo 2021.

Polygon Pictures sta producendo la serie animata in 3D basata sui film live-action di Pacific Rim. Craig Kyle e Greg Johnson sono i co-showrunner della serie di Legendary Entertainment.