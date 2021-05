Pacific Rim: La Rivolta, su Netflix in streaming da oggi

Nuovi spettacolari combattimenti tra mostri meccanici arrivano oggi su Netflix in streaming grazie a Pacific Rim: La Rivolta, già disponibile sul portale!

Pacific Rim - La rivolta, sequel dello spettacolare action di Guillermo del Toro, arriva oggi su Netflix in streaming: stavolta i nuovi spettacolari combattimenti tra mostri meccanici sono stati affidati alle mani del regista Steven S. DeKnight.

Protagonista della nuova avventura John Boyega nei panni del figlio di Stacker Pentecost (Idris Elba), il ribelle Jake. Con lui la new entry Scott Eastwood e il ritorno di Rinko Kikuchi. La produzione ha deciso di ambientare in Cina parte delle riprese visto che un quarto dell'incasso di Pacific Rim proviene proprio dal pubblico cinese. Il conflitto globale tra i mostri provenienti da altri mondi con lo scopo di distruggere la Terra distruzione e i piloti umani alla guida di super robot visto in Pacific Rim è il preludio agli eventi di Uprising.

Pacific Rim - La rivolta: nuovo poster del film

Jake Pentecost, un tempo promettente pilota di Jaeger, è divenuto insofferente all'autorità dopo la morte del padre, leggendario pilota che ha fornito all'umanità un'importante vittoria contro i mostruosi "Kaiju." Dopo la scomparsa del genitore, Jake ha abbandonato l'addestramento per darsi alla criminalità. Quando una minaccia epocale si presenta all'orizzonte, a Jake viene fornita l'ultima possibilità di onorare la memoria del padre affiancando la sorellastra Mako Mori, che guida una nuova generazione di piloti pronti alla guerra. Jake viene affiancato dal dotato rivale Lambert (Scott Eastwood) e dall'hacker Jaeger quindicenne Amara per difendere la Terra contro una minaccia fatale.

Pacific Rim - La rivolta è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.