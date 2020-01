Ozark: Netflix annuncia la data di uscita della terza stagione con un teaser

Netflix ha svelato la data di uscita della terza stagione di Ozark in un teaser trailer. L'intrigante serie diretta e interpretata da Jason Bateman tornerà il 27 marzo sulla piattaforma streaming. Sono state diffuse anche le prime immagini dei nuovi episodi che ritraggono le star Jason Bateman e Laura Linney.

Le prime immagini della terza stagione di #Ozark. In arrivo il 27 marzo. pic.twitter.com/5tBTvBpfFu — Netflix Italia (@NetflixIT) January 8, 2020

Come ricorda la recensione della seconda stagione di Ozark, la serie si concludeva con l'acquisto da parte dei Byrde di un casinò su una barca sul fiume per proseguire la loro attività criminale. Questa la sinossi ufficiale della stagione 3 di Ozark: "Sono passati sei mesi, il casinò è in funzione, ma Marty e Wendy sono in lite per il controllo delle sorti della famiglia. Marty aspira a mantenere l'attuale status quo. Favorita dall'alleanza con Helen e con il leader del cartello della droga Omar Navarro, Wendy aspira a espandersi. Ma quando Ben, il fratello di Wendy, fa la sua comparsa in città, le vite dei coniugi verranno gettate nel caos."

