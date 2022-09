Julia Garner conquista il terzo Emmy per Ozark: "Grazie per aver scritto Ruth, ha cambiato la mia vita"

Julia Garner conquista il terzo Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per l'acclamato show Netflix Ozark.

Julia Garner ha conquistato il terzo Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica grazie al ruolo di Ruth nella serie Netflix Ozark. In precedenza l'attrice aveva ottenuto il riconoscimento nel 2019 e di nuovo nel 2020.

"Prima di tutto, voglio ringraziare la Television Academy", ha detto ancora sorpresa dalla sua vittoria. "Voglio ringraziare tutti in Netflix e MRC. Voglio ringraziare il nostro showrunner Chris Mundy e tutti gli sceneggiatori nella writer's room. Grazie per aver scritto Ruth, mi ha cambiato la vita".

Julia Garner ha proseguito: "Voglio ringraziare Jason Bateman per aver dato una possibilità a me e Laura Linney, sei stato una tale luce guida per me. E mi sento davvero grata, mi sento davvero grata di essere qui, a interpretare Ruth e a stare con artisti così straordinari e belli. Vi amo tutti".

Julia Garner ha conquistato l'Emmy 2022 come miglior non protagonista battendo, tra le altre, Patricia Arquette, nominata per il suo ruolo in Severance di Apple TV+, Jung Ho-yeon, nominata per il ruolo di Kang Sae-byeok in Squid Game, Christina Ricci, star della serie Showtime Yellowjackets e Rhea Seehorn, Kim Wexler in Better Call Saul.