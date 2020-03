Ozark: 1000 dollari per il binge watching delle prime due stagioni della serie Netflix in 17 giorni

In preparazione all'arrivo della terza stagione di Ozark ecco una nuova opportunità di guadagno per i cittadini americani, una ricompensa di 1000 dollari per il binge watching delle prime due stagioni della serie Netflix in 17 giorni.

Ozark: Jason Bateman nel ruolo di Marty Byrde

Ozark 3 arriverà il 27 marzo su Netflix. Per prepararsi alla release si cercano appassionati di binge watching pronti a vedere le prime due stagioni dello show interpretato da Jason Bateman (20 ore complessive) per poi rispondere a un questionario. I fortunati prescelti tra tutti i cittadini americani che avranno i requisiti necessari verranno ricompensati con 1000 dollari.

Coloro che verranno prescelti riceveranno 1000 dollari per la visione, una Netflix gift card e un kit di sopravvivenza che comprende i gadget di Ozark. Basta essere residenti negli USA, compilare il form on line e spiegare in 300 parole perché siamo fan dello show. Coloro che vogliono tentare la sorte hanno tempo funo al 27 marzo!

La sinossi della terza stagione di Ozark anticipa: Sono pronti a tutto. I Byrde tornano in affari e la posta in gioco non è mai stata così alta. Quando il loro nuovo casinò sulla Missouri Belle diventa fonte di tensione, Marty e Wendy devono trovare un equilibrio tra la sicurezza della famiglia e il crescente successo del loro impero di riciclaggio di denaro.