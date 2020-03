Ozark 3: il trailer mostra i Byrde in difficoltà

Ozark 3 arriva il 27 marzo su Netflix e il trailer mostra le nuove difficoltà affrontate dai protagonisti.

Il video mostra infatti la coppia interpretata da Jason Bateman e Laura Linney alle prese con attività illegali e gli incontri con una consulente matrimoniale. La situazione è però davvero tesa e non mancano momenti di violenza, spari, esplosioni, rapimenti e ritorni.

La sinossi ufficiale deella terza stagione di Ozark anticipa: Sono pronti a tutto. I Byrde tornano in affari e la posta in gioco non è mai stata così alta. Quando il loro nuovo casinò sulla Missouri Belle diventa fonte di tensione, Marty e Wendy devono trovare un equilibrio tra la sicurezza della famiglia e il crescente successo del loro impero di riciclaggio di denaro.

Come ricorda la recensione della seconda stagione di Ozark, la serie con Jason Bateman e Laura Linney si concludeva con l'acquisto da parte dei Byrde di un casinò su una barca sul fiume per proseguire la loro attività criminale. Dopo sei mesi, il casinò è in funzione, ma Marty e Wendy sono in lite per il controllo delle sorti della famiglia. Marty aspira a mantenere l'attuale status quo. Favorita dall'alleanza con Helen e con il leader del cartello della droga Omar Navarro, Wendy aspira a espandersi. Ma quando Ben, il fratello di Wendy, fa la sua comparsa in città, le vite dei coniugi verranno gettate nel caos.