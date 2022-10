Outlander, Sam Heughan: "Il nudo full frontal era gratuito, hanno tradito la mia fiducia"

In un nuovo memoir, la star di Outlander Sam Heughan ha rivelato di essere stato costretto a girare una scena di nudo integrale alla fine della prima stagione che a suo parere non era affatto necessaria.

L'interprete di Outlander, Sam Heughan, ha confessato di essersi sentito tradito dal team creativo della popolare serie quando gli è stato imposto di girare una scena di nudo full frontal a suo parere totalmente gratuita.

Sam Heughan ha esternato il suo malessere nel memoir Waypoints: My Scottish Journey, in cui rivela di essere stato spinto dalla produzione di Outlander a girare una scena di nudo full frontal alla fine della prima stagione della serie Starz (via Insider). Heughan, co-protagonista di Outlander fin dal debutto dello show nel 2014, era obbligato per contratto a filmare scene di nudo, ma non pensava che fosse necessario un nudo integrale full frontal per la scena in questione.

La scena controversa raffigura il personaggio di Sam Heughan, Jamie Fraser, che viene aggredito sessualmente dal personaggio di Tobias Menzes. Heughan scrive che la scena "sarebbe stata gestita in modo diverso oggi. In quel momento sentivo che essere nudo non avrebbe aggiunto niente all'orrore di ciò che Jamie subisce in quella prigione del castello come forma di punizione, sottomissione e umiliazione".

Outlander: Tobias Menzies e Sam Heughan in una scena

L'attore entra in dettaglio scrivendo: "Il primo piano del mio pene non era necessario e ha tradito un po' la mia fiducia nel team creativo. Non abbiamo bisogno di vedere l'orrore per immaginare cosa attraversano i personaggi. L'immaginazione è molto più potente... Ho ragionato sul fatto che la nudità ha sessualizzato un'esperienza orribile per il mio personaggio, e ha acceso un dibattito. Le conversazioni creative sono una caratteristica di tutte le produzioni, la buona arte è fatta mettendo in discussione la verità e tutti noi vogliamo farlo bene".

Alla fine il team creativo di Outlander è sceso a compromessi con Heughan e ha accettato solo di mostrarlo completamente nudo all'indomani dell'assalto. Tuttavia, alla fine il nudo full frontal è stato lasciato "sul pavimento della sala di montaggio" durante la postproduzione.

Outlander è stato attualmente rinnovato per una settima stagione che sarà composta da 16 episodi.