Outlander: svelato il cast del prequel sui genitori di Claire e Jamie

La serie prequel di Outlander, Outlander: Blood of My Blood, ha trovato le sue star. Secondo The Hollywood Reporter, sono stati scelti come protagonisti dello show: Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield e Jeremy Irvine. Il prequel non si concentrerà solo sui genitori di Jamie, ma anche su quelli di Claire.

Slater interpreterà Ellen MacKenzie, mentre Roy vestirà i panni di Brian Fraser, che diventeranno i genitori di Jamie Fraser nella Scozia del XVIII secolo. Corfield interpreterà Julia Moriston e Irvine Henry Beauchamp, ovvero i genitori di Claire e la loro storia sarà raccontata nell'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale. Outlander: Blood of My Blood racconterà parallelamente le due storie d'amore ambientate in epoche diverse.

"Siamo entusiasti di raccontare le storie di queste due coppie. Le origini delle loro relazioni esplorano temi universali che trascendono i periodi temporali, e non vediamo l'ora che i fan scoprano e si innamorino di questi personaggi e delle loro storie d'amore come hanno fatto con Claire e Jamie", ha dichiarato lo showrunner di Outlander, Matthew B. Roberts.

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo. Lo show ha ottenuto un incredibile successo mondiale abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell'avventura in un unico racconto straordinario. Outlander terminerà con l'ottava stagione che uscirà verso la fine del 2024.