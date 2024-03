Outlander 8: iniziate le riprese dell'ultima stagione della serie

Mentre i fan sono in attesa della settima stagione, che debutterà a novembre, sono già iniziate le riprese degli ultimi episodi

Starz ha confermato che la produzione della Stagione 8 di Outlander è ufficialmente iniziata, mentre i fan sono in attesa della première della Stagione 7 prevista per novembre.

L'aggiornamento sulla produzione è stato annunciato dal cast principale di Outlander in un video inedito, in cui li vediamo aggirarsi sul set ricordando il periodo trascorso nella serie. L'ottava stagione sarà ufficialmente il capitolo finale del dramma storico fantascientifico di successo.

Al momento, Starz sta girando il suo primo spin-off prequel, Outlander: Blood of My Blood, che esplorerà le storie d'amore dei genitori di Jamie Fraser e Claire Randall.

Outlander: un'immagine della serie

Di cosa parla Outlander?

Basato sulla serie di romanzi bestseller di Diana Gabaldon, Outlander abbraccia i generi del romanticismo, della fantascienza, della storia e dell'avventura in un unico racconto epico, seguendo la storia di Claire Randall, un'infermiera di guerra sposata nel 1945, che viene misteriosamente riportata indietro nel tempo nella Scozia del 1743.

La serie è interpretata da Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane, Caitlin O'Ryan e altri ancora. È prodotta esecutivamente da Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Andy Harries e Jim Kohlberg.

Cosa succede nella Stagione 7

"Nella Stagione 7, Jamie, Claire e la loro famiglia sono coinvolti nelle violente doglie del parto di una nazione emergente, mentre gli eserciti marciano verso la guerra e le istituzioni britanniche si sgretolano di fronte alla ribellione armata. La terra che i Fraser chiamano casa sta cambiando - e loro devono cambiare con essa. Per proteggere ciò che hanno costruito, i Fraser devono affrontare i pericoli della guerra rivoluzionaria. Devono imparare che a volte, per difendere ciò che si ama, bisogna lasciarselo alle spalle. Mentre il conflitto li attira fuori dalla Carolina del Nord e nel cuore di questa lotta per l'indipendenza, Jamie, Claire, Brianna e Roger si trovano di fronte a decisioni impossibili che hanno il potenziale di distruggere la loro famiglia".