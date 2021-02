Outlander: al via le riprese della stagione 6, foto e video dal set

Sono in corso on location in Scozia le riprese della sesta stagione di Outlander, ecco i video e le foto dal backstage.

Alla fine della quinta stagione di Outlander, Claire era appena sfuggita a un violento incontro con Lionel Brown ed era tornata a Frasers' Ridge. Con la minaccia della Guerra d'indipendenza americana che incombe, Claire e Jamie devono scegliere ciò che è meglio per la loro famiglia.

La sesta stagione di Outlander vede la prosecuzione della lotta di Claire e Jamie per proteggere coloro che amano, mentre affrontano le prove e le tribolazioni della vita nell'America coloniale. Creare una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nel selvaggio entroterra della Carolina del Nord in un periodo di drammatici sconvolgimenti politici.

I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all'interno di una società che - come Claire sa fin troppo bene - sta involontariamente marciando verso la Rivoluzione. In questo contesto, che annuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito una casa insieme a Fraser's Ridge. Ora dovranno difendere questa dimora - costruita su un terreno loro concesso dalla Corona - non solo dalle forze esterne, ma anche dai conflitti interni alla comunità in cui vivono.

Nel cast di Outlander, Caitriona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna Randall), Richard Rankin (Roger Wakefield), Maria Doyle Kennedy, (Jocasta), Duncan Lacroix (Murtagh), David Berry (Lord John Grey), César Domboy (Claudel "Fergus" Fraser), Lauren Lyle (Marsali MacKimmie Fraser), Colin McFarlane (Ulysses) e Caitlin O'Ryan (Lizzie Wemyss).