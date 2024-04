Outlander: i nuovi ingressi nel cast del prequel faranno felici i fan della serie

Mentre sono in corso le riprese di Outlander 8, il suo spin-off/prequel ha appena visto l'ingresso di altri quattro elementi nel suo cast, che include un importante easter egg per i fan dei libri.

Secondo quanto riportato da TVLine, Outlander: Blood of My Blood ha aggiunto al suo cast Sara Vickers, Brian McCardie, Jhon Lumsden e Peter Mullan. Questi ultimi annunci di casting arrivano poco più di un mese dopo gli ingressi di Rory Alexander, Sam Retord, Seamus McLean Ross e Conor MacNeill.

La Vickers interpreterà la madre di Brian Fraser - la nonna di Jamie Fraser - una governante della famiglia Lovat. Nei romanzi, il personaggio non viene nominato direttamente, ma viene menzionato in The Outlandish Companion in un apparente cenno a Davina Porter, la donna che narra le versioni audiobook della serie Outlander.

McCardie interpreterà Isaac Grant, capo del Clan Grant, Lumsden interpreterà suo figlio Malcolm, potenziale pretendente di Ellen MacKenzie. Mullan interpreterà Red Jacob MacKenzie, leader del Clan MacKenzie e padre di Ellen, Dougal, Colum, Janet e Jocasta.

Outlander: Caitriona Balfe con Sam Heughan nel pilot della serie

Di cosa parla Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood racconterà la storia del padre e della madre di Jamie (Brian Fraser e Ellen MacKenzie) e dei genitori di Claire (Julia Moriston e Henry Beauchamp). Secondo la descrizione ufficiale, "la serie sarà incentrata su queste due storie d'amore parallele ambientate in due periodi temporali diversi, con i genitori di Jamie nelle Highlands scozzesi all'inizio del XVIII secolo e i genitori di Claire nell'Inghilterra della prima guerra mondiale".

Outlander: in fase di sviluppo la serie prequel

Matthew B. Roberts, showrunner e produttore esecutivo di Outlander, scriverà Outlander: Blood of My Blood e sarà anche showrunner e produttore esecutivo della serie prequel. Oltre a Roberts, anche Ronald D. Moore sarà produttore esecutivo del prequel insieme a Maril Davis.

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times. La serie è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando vari generi come storia, fantascienza, romanticismo e avventura in un unico racconto straordinario.