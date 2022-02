Outlander: in fase di sviluppo la serie prequel

Starz avrebbe affidato a Matthew B. Roberts il compito di occuparsi dello sviluppo di una serie prequel di Outlander, il progetto tratto dai romanzi scritti da Diana Gabaldon.

Per ora il progetto può contare sulla presenza dello sceneggiatore e produttore che da tempo è showrunner della serie originale con star Caitriona Balfe e Sam Heughan.

I produttori stanno attualmente scegliendo gli sceneggiatori da coinvolgere nello sviluppo della serie prequel di Outlander, di cui non sono stati svelati i dettagli riguardanti i personaggi al centro della trama o il periodo storico in cui è ambientata.

Ronald D. Moore, che ha portato Outlander sugli schermi televisivi, sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Maril Davis, tramite la loro casa di produzione Tall Ship. Sony Pictures, con cui Matthew B. Roberts ha un accordo, sarà lo studio coinvolto.

Diana Gabaldon, recentemente, aveva dichiarato che era al lavoro su un romanzo prequel con al centro Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie. In passato la scrittrice aveva inoltre pubblicato un racconto ambientato nella Francia del 1740 con al centro Jamie Fraser e Ian Murray. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore non hanno riportato un eventuale legame del nuovo show con questi due progetti dell'autrice.

Outlander tornerà sugli schermi americani di Starz il 6 marzo e ha già ottenuto il rinnovo per una settima stagione composta da 16 puntate.