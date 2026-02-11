Outlander, girati diversi finali alternativi per depistare i fan

L'ottava e ultima stagione della serie debutterà in streaming a marzo, ma intanto l'autore dello show ha parlato della pratica di girare diversi finali per la storia, tutti perfettamente credibili

I produttori hanno molti nodi da sciogliere quando andrà in onda l'ottava e ultima stagione di Outlander. E l'epilogo è talmente segreto che nemmeno le star Caitríona Balfe e Sam Heughan sanno come finirà la serie.

Faith è sopravvissuta? Le rivelazioni di Frank Randall in The Soul of a Rebel si avvereranno? E la storia di Claire e Jamie potrà davvero avere un lieto fine?

"Sono curiosa e impaziente di vedere il resto della stagione come tutti gli altri", ha ammesso Balfe, che finora ha visto solo i primi tre episodi della stagione conclusiva.

Outlander 7: Parte 2, Claire (Caitríona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) in una foto della serie

Perché la produzione ha scelto di depistare i fan

Tutto questo è dovuto allo stratagemma del produttore esecutivo Matthew B. Roberts, che ha rivelato di aver scritto e girato diversi finali per la serie di lunga durata, sia per evitare spoiler che per avere più opzioni in fase di montaggio (anche se afferma di avere in mente un finale particolare già da anni).

"Ci sono solo poche persone che hanno visto tutto", ha svelato Roberts riguardo al vero finale. "Penso che tenerlo segreto e riservare una sorpresa a molte persone lo abbia reso un po' più speciale".

Affinché il suo stratagemma funzionasse davvero, Roberts ha spiegato di aver fatto in modo che i finali multipli sembrassero il più realistici possibile. "Tutti avrebbero potuto essere il finale, ed è per questo che la gente ci ha creduto".

Outlander 7: Parte 2, Caitriona Balfe in una scena della serie

L'ottava sarà l'ultima stagione per Outlander

Starz ha confermato che la stagione 8 concluderà la storia principale di Claire e Jamie Fraser, chiudendo l'arco narrativo iniziato nel 2014. I produttori hanno parlato apertamente di "final season", spiegando che gli episodi finali sono stati pensati per dare una conclusione soddisfacente ai personaggi e alle storyline rimaste in sospeso.

Questo non significa però che l'universo di Outlander scomparirà del tutto: è già previsto lo spin-off Outlander: Blood of My Blood, che espanderà il mondo narrativo creato da Diana Gabaldon. L'ultima stagione di Outlander debutterà il 6 marzo su Starz.