Outlander 8: il destino della famiglia Fraser è incerto nel teaser dell'ultima stagione

Il 6 marzo debutterà sugli schermi americani la stagione 8 della serie Outlander, l'ultima dell'adattamento televisivo dei romanzi di Diana Gabaldon, e il teaser trailer condiviso online da Starz regala nuove anticipazioni.

Il progetto non sarà però l'ultimo dedicato alla famiglia Fraser, essendo stato prodotto lo show prequel intitolato Blood of my Blood, che racconterà la storia dei genitori dei due protagonisti.

Cosa racconteranno gli episodi dell'ultima stagione della serie

Nell'ottava stagione di Outlander, Jamie (Sam Heughan) accenna al destino dei Fraser, sottolineando che niente può preparare al modo in cui si concluderà.

Insieme a Claire (Caitriona Balfe), infatti, si rende ben presto conto che la guerra li ha seguiti fino a Fraser's Ridge. I nuovi arrivi e i cambiamenti avvenuti negli anni trascorsi lontani da casa obbligano i protagonisti a mettere in dubbio ciò che sono disposti a sacrificare in nome della propria casa e per rimanere insieme.

Dei segreti di famiglia emergono, minacciando di dividere la coppia, e obbligandoli a lottare per Fraser's Ridge.

Ecco il trailer:

Cosa racconta lo show

La serie televisiva Outlander, che ha portato alla creazione dello spinoff Blood of My Blood, è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times.

Nella settima stagione i Fraser sono rimasti coinvolti nella Rivoluzione americana e la storia si era interrotta con la decisione di Jamie che ha voluto tornare da Claire. Dopo un'emozionante reunion in famiglia, i MacKenzie hanno dovuto decidere dove stabilirsi, con un cliffhanger che ha lasciato in sospeso i fan sul destino di Faith, la prima figlia della coppia.

All'inizio del nuovo capitolo i protagonisti dovranno fare i conti con i cambiamenti avvenuti in loro assenza e nuovi arrivi. I Fraser dovranno quindi capire cosa sono disposti a sacrificare per il posto che chiamano casa e per rimanere insieme. I segreti della famiglia, inoltre, minacciano di dividerli e Claire e Jamie dovranno fare i conti con una nuova battaglia, ma questa volta per ciò che amano.

Nel cast della serie prodotta da Sony Pictures Television ci sono anche Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small.