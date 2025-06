Outlander: Blood of My Blood ottiene il rinnovo per la stagione 2 prima del debutto

Starz ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 dello spinoff di Outlander, intitolato Blood of My Blood, ancora prima del debutto dei primi episodi.

Outlander: Blood of My Blood ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2 nonostante il debutto dello spinoff della serie originale non sia ancora avvenuto.

La nuova serie arriverà infatti sugli schermi di Starz negli Stati Uniti a partire da venerdì 8 agosto.

L'annuncio di Starz

Le riprese della seconda stagione sono iniziate oggi in Scozia, nelle stesse location dove è stato realizzato lo show originale.

Lo showrunner Matthew B. Roberts, coinvolto anche come produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: "La passione e il talento che il nostro cast e la nostra troupe hanno versato in Outlander: Blood of My Blood sono stati straordinari e siamo elettrizzati nel continuare queste epiche storie d'amore nella stagione 2. Proprio come gli spettatori si sono innamorati di Jamie e Claire, speriamo che gli spettatori si innamorino di queste nuove coppie quando le incontreranno questa estate".

Cosa racconterà lo show

La sinossi del nuovo progetto tratto dai romanzi di Diana Gabaldon anticipa che la storia mostrerà eventi ambientati durante la seconda guerra mondiale e nella Scozia del diciottesimo secolo. Al centro delle puntate ci saranno due nuove storie d'amore 'piene di lealtà, passione e desiderio, mentre i protagonisti lottano contro le forze che cercano di dividerli'.

Nel cast delle puntate ci saranno poi Tony Curran nel ruolo di Simon Fraser, Seamus McLean Ross nei panni di Colum MacKenzie, Sam Retford che interpreta Dougal MacKenzie, Rory Alexander che sarà Murtagh Fitzgibbons Fraser, e Conor MacNeill che ha il ruolo di Ned Gowan.

La nuova serie vede tra i produttori anche Ronald D. Moore, già coinvolto nello show, in grado di conquistare il pubblico internazionale, con star Caitriona Balfe e Sam Heughan.