Outlander: Blood of My Blood, il trailer svela un dettaglio sui genitori di Claire

Outlander: Blood of My Blood raddoppia la posta in gioco per quanto riguarda i viaggi nel tempo. L'attesissima serie prequel di Outlander è in arrivo ad agosto e nel frattempo è stato pubblicato il trailer.

La nuova serie televisiva è tratta da uno dei celebri libri scritti da Diana Gabaldon e riporterà gli appassionati all'interno dell'universo di Outlander, sullo schermo dal 2014.

Il trailer di Outlander: Blood of My Blood

Le nuove immagini della serie prequel rivelano che un dettaglio importante della trama è stato tenuto segreto. La serie era stata presentata oltre un anno fa come il racconto delle storie d'amore dei genitori di Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe).

Ora si scopre che la questione è ben più complicata. La serie seguirà la storia d'amore tra Brian Fraser (Jamie Roy) ed Ellen MacKenzie (Harriet Slater) nella Scozia del del XVIII secolo, così come il legame tra Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) nell'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale.

Il racconto di Outlander: Blood of My Blood

"Non racconteremo solo una grande storia d'amore, ma due, e vedremo come queste storie parallele si intrecciano e ci mostrano come siamo arrivati a Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe). Nel frattempo, vedremo le dinamiche familiari di tre clan diversi e un'avventura mozzafiato" aveva svelato Maril Davis in un'intervista.

"Destino e sorte sono parole che ricorrono spesso in Outlander. In Blood of My Blood, abbiamo la possibilità di mostrare che Jamie e Claire non sono l'unica coppia destinata a stare insieme" concluse Davis.

Harriet Slater e Jamie Roy in una scena di Outlander: Blood of My Blood

Il cast della serie prequel di Outlander, dal titolo Outlander: Blood of My Blood è composto da Harriet Slater, Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Tony Curran, Jamie Roy, Rory Alexander, Sam Retford, Séamus McLean Ross, Conor MacNeill, Brian McCardie.