Outlander 8: il trailer dell'ultima stagione ritorna indietro nel tempo

Starz ha presentato al San Diego Comic-Con 2025 la stagione 8 di Outlander, l'ultima della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Il trailer presentato all'evento americano ha regalato ai fan qualche nuova immagine e confermato che le puntate conclusive arriveranno sugli schermi nel 2026.

Le anticipazioni su Outlander 8

Nel trailer dell'ottava stagione si sente la voce di Claire che parla del modo in cui si considera il tempo prima di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia d'amore con Jamie Fraser. Nel video promozionale di Outlander spazio anche alla storia degli altri personaggi, alla morte di alcuni dei protagonisti, e al legame che unisce la coppia nonostante gli innumerevoli ostacoli affrontati dopo il loro primo incontro.

Il trailer regala poi alcune sequenze inedite, confermando che l'attesa per i fan, che sono in attesa anche dello spinoff Blood of My Blood, durerà fino al 2026.

Ecco il video:

Il messaggio di Caitriona Balfe al SDCC 2025

Al Comic-Con erano presenti i produttori Matthew B. Roberts e Maril Davis, oltre al protagonista Sam Heughan e ai membri del cast Sophie Skelton e Richard Rankin, interpreti di Brianna MacKenzie e Roger MacKenzie.

Caitriona Balfe, invece, era impegnata sul set di un altro progetto e ha inviato un video messaggio dedicato ai fan in cui dichiara: "Mi dispiace non essere lì con voi. Vorrei realmente poterci essere, ma sfortunatamente sto attualmente girando qualcosa e le tempistiche non lo permettevano. Quindi offro le mie scuse più sincere, ma sono che siete in mani davvero capaci con Sam e Sophie e Richard e Marin e Matt. Vi mando tutto il mio amore".

L'interprete di Claire ha continuato: "Abbiamo condiviso così tanti bei momenti nell'Hall H insieme. Mi sembra di ricordare vagamente, qualche bevuta, qualche ballo, forse qualche passo di danza irlandese. Ci sono stati così tanti ricordi fantastici, ma non è ancora finita. Sono così entusiasta che possiate vedere l'ultima parte di questo percorso che abbiamo tutti compiuto insieme per otto stagioni, 12 anni, che ha significato così tanto per tutti noi. So che vi vedrò nei prossimi mesi prima che lo show vada in onda e non vedo l'ora di rivedervi tutti di persona. Ma, per oggi, divertitevi il più possibile, e sono ancora così dispiaciuta".