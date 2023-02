Outer Banks, Netflix rinnova la serie per la stagione 4 prima ancora del debutto della 3

I fan di Outer Banks saranno contenti di sapere che la serie tornerà per una quarta stagione su Netflix, e l'annuncio è arrivato ancor prima dell'arrivo della terza sulla piattaforma.

Outer Banks ha già una nuova stagione in cantiere. La serie Netflix è infatti stata rinnovata dalla piattaforma streaming per una quarta stagione, e l'annuncio è arrivato persino prima dell'uscita degli episodi della terza.

Dal 23 febbraio su Netflix sarà infatti possibile vedere la terza stagione di Outer Banks, ma lo si potrà fare con la consapevolezza che vi sarà un poi.

Come riporta Deadline, la piattaforma streaming (che di solito i rinnovi ce li fa abbastanza sudare) ha già deciso cosa ne sarà del futuro dello show con Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Austin North, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant e Drew Starkey, e lo ha rivelato durante un fan event in California.

"Vedere Poguelandia [il nome dell'evento] prendere vita è qualcosa di spettacolare" hanno affermato i co-creatori e showrunner della serie Shannon Burke, Jonas e Josh Pate nelle scorse ore "I Pogue si stanno godendo l'avventura di una vita, e noi avremo l'opportunità di ideare sempre nuovi risvolti per loro, visto che il viaggio continuerà anche per una quarta stagione".

Outer Banks, nuove sfide nel trailer della stagione 3 della serie Netflix

"Grazie a Netflix, al nostro cast, e ai fantastici fa che hanno reso tutto questo possibile" concludono i tre.

Cosa riserverà il futuro ai Pogue? Quali e quante saranno le new entry della prossima stagione di Outer Banks? E come ci lascerà la terza, in attesa della quarta?