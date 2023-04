Outer Banks e The Mandalorian sono state le serie più viste in streaming a marzo

Outer Banks e The Mandalorian, secondo il rapporto pubblicato nelle scorse ore dalla società leader Nielsen, sono le due serie più viste in streaming nel mese di marzo.

Outer Banks e The Mandalorian sono stati gli show più visti in streaming nel mese di marzo secondo quanto riportato da Nielsen, società leader nella misurazione dell'audience, nei dati e nell'analisi, nel suo rapporto mensile sullo streaming.

Nelle scorse ore il rapporto riportato da Deadline ha mostrato che gli spettatori hanno guardato 4,6 miliardi di minuti di Outer Banks dopo l'uscita della terza stagione lo scorso febbraio, rendendolo così lo show più visto in streaming.

Outer Banks: una foto della terza stagione

You, serie con protagonista Penn Badgley, hai totalizzato 3,6 miliardi di minuti di visualizzazioni. Continuando il mese di marzo, lo streaming su Netflix ha rappresentato circa il 7,3% dell'utilizzo totale della televisione. Ottimi risultati anche per Disney+ che si ritrova nella sua piattaforma con la seconda serie più vista in streaming, The Mandalorian che ottenuto più di 3,6 miliardi di minuti di visualizzazione.

The Mandalorian 3: Jon Favreau commenta i camei tanto criticati dal pubblico

Ancora sul fronte dello streaming, Pluto TV ha registrato un aumento di utilizzo portando quota totale allo 0,8%. L'utilizzo di Peacock è invece salito al 3,1%.

In conclusione, la tv è stata utilizzata per lo streaming nel mese di marzo con una quota pari al 34,1%. Nel suo rapporto, inoltre, Nielsen attribuisce al "genere drammatico" la quota maggiore di visualizzazioni televisive pari al 30,5%.