Outer Banks 4: Chase Stokes & Co. si rimettono in viaggio per la nuova stagione [VIDEO]

Il cast del teen drama di successo Outer Banks è pronto a tornare per la quarta stagione.

Outer Banks è stato un vero e proprio successo su Netflix, sapendo capitalizzare sin da subito l'attenzione del pubblico più giovane grazie a un mix ben riuscito che unisce teen drama e adventure drama. I protagonisti sono pronti a tornare per una quarta stagione e durante il TUDUM 2023 è stato pubblicato un nuovo video della serie.

Outer Banks è stato uno degli show più visti a marzo assieme a The Mandalorian secondo quanto riportato da Nielsen, società leader nella misurazione dell'audience, nei dati e nell'analisi, nel suo rapporto mensile sullo streaming. Gli spettatori hanno guardato 4,6 miliardi di minuti di Outer Banks dopo l'uscita della terza stagione lo scorso febbraio, rendendolo così lo show più visto in streaming.

Cosa è accaduto nella terza stagione di Outer Banks

Outer Banks: cosa ci aspettiamo dalla stagione 4

La terza stagione di Outer Banks vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.