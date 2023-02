Outer Banks, nuove sfide nel trailer della stagione 3 della serie Netflix

Il trailer della terza stagione di Outer Banks, che arriverà su Netflix il 23 febbraio, mostra ai fan della serie parte delle nuove sfide e dei nuovi ostacoli che bisognerà affrontare negli episodi in uscita.

Dalla leggendaria città di El Dorado, a una reunion fino a quello che sembra essere un bacio in arrivo e la presenza di un alleato improbabile, il trailer anticipa parte di ciò che accadrà nei prossimi episodi della serie portando con sé una serie di domande che troveranno la loro risposta solo a partire dal 23 febbraio.

Secondo la sinossi ufficiale della stagione, riportata da TVLine, "i Pogues - John B., Kiara, Pope, Sarah, JJ e Cleo - stanno trascorrendo del tempo sull'isola deserta in cui si sono ritrovati alla fine della seconda stagione, quando improvvisamente si ritrovano coinvolti in una caccia al tesoro. Sono al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno, Ward e Rafe sono affamati di vendetta, e c'è uno spietato caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare ciò che vuole. Il tesoro è mai stato alla loro portata? O era tutta una trappola per fermarli una volta per tutte? Ad ogni modo, sono i Pogue contro il mondo e l'unica via d'uscita è lottare insieme".

Pronti alla terza stagione di Outer Banks?