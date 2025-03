Othello con Denzel Washington e Jake Gyllenhaal diventa lo spettacolo con il maggior incasso a Broadway

Il nuovo allestimento di Othello con protagonisti Denzel Washington e Jake Gyllenhaal, attualmente in scena in anteprima al Barrymore Theatre di Broadway, ha scritto un nuovo capitolo nella storia del teatro.

Nella scorsa settimana, la produzione ha registrato un incasso record di 2.818.297 dollari, superando ogni altro spettacolo nella storia di Broadway.

Il primato precedente apparteneva a Harry Potter e la maledizione dell'erede, che aveva incassato 2.718.488 dollari nella settimana conclusasi il 31 dicembre 2023.

Othello ha anche battuto il suo stesso record settimanale precedente, quando aveva totalizzato 2.637.158 dollari nelle prime sette anteprime fino al 2 marzo.

Inoltre, il prezzo medio del biglietto ha toccato circa i i 361,90 dollari, più del doppio rispetto agli altri spettacoli più venduti della settimana.

La regia di questa attesa produzione è firmata da Kenny Leon. Il debutto ufficiale è previsto per domenica 23 marzo, con una programmazione a tempo limitato fino all'inizio di giugno al Barrymore Theatre.

Le stelle del cast e il panorama teatrale di Broadway

Denzel Washington, reduce dalle riprese de Il Gladiatore 2, è attualmente in trattative per ruoli in Black Panther 3 e in un nuovo progetto di Paul Thomas Anderson. Inoltre, tornerà nei capitoli quattro e cinque della saga The Equalizer.

Macbeth: Denzel Washington durante una scena

Jake Gyllenhaal, invece, sarà il protagonista del prossimo film di M. Night Shyamalan, ancora senza titolo e scritto insieme a Nicholas Sparks, oltre che del remake di Presunto innocente.

Othello non è stato l'unico spettacolo in anteprima a registrare un grande successo. Purpose, la commedia di Branden Jacobs-Jenkins diretta da Phylicia Rashad all'Helen Hayes Theatre, ha registrato un'affluenza pari al 94% della capienza, con un incasso settimanale di 328.752 dollari. La prima ufficiale è fissata per il 17 marzo.

Anche Buena Vista Social Club, attualmente in anteprima allo Schoenfeld Theatre, ha ottenuto un ottimo risultato, incassando 773.353 dollari. Il debutto è atteso per il 19 marzo.

Brothers: Jake Gyllenhaal in una scena

L'arrivo di Othello tra gli spettacoli di maggior successo aggiunge un nuovo titolo alla ristretta cerchia delle produzioni che superano i 2 milioni di dollari settimanali, un club storicamente dominato da Wicked.

Con un incasso di 2,8 milioni di dollari, Othello si posiziona ben al di sopra di Wicked, che nella stessa settimana ha registrato 2,4 milioni di dollari, mentre Hamilton si ferma a 1,7 milioni.