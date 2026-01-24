Oscar 2026: Una battaglia dopo l'altra guida i pronostici degli scommettitori

Gli esperti Sisal hanno rivelato quali sono i titoli preferiti dagli scommettitori nella corsa alle prestigiose statuette dell'Academy.

Gli esperti Sisal hanno rivelato chi potrebbe aggiudicarsi il maggior numero di statuette dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2026.

I membri dell'Academy avranno ancora qualche settimana per votare i film e i protagonisti di questa stagione cinematografica e, nell'attesa, è possibile capire le preferenze degli scommettitori.

I favoriti alla vittoria nelle categorie principali

Il thriller Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson, viene considerato il più probabile protagonista della serata di premiazione degli Oscar che si svolgerà il 15 marzo.

Il film, con star Leonardo DiCaprio, ha ottenuto ben 13 nomination e viene considerato il favorito nelle principali categorie: Miglior Film (1,10), Miglior Regia (1,10), Miglior Attrice Non Protagonista a Teyana Taylor (1,57) Miglior Sceneggiatura Non Originale (1,05) e Miglior Montaggio (1,35).

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

I Peccatori di Ryan Coogler, nonostante le storiche 16 nomination ottenute (potete scoprire la lista completa delle candidature nella nostra notizia), secondo gli esperti Sisal potrebbe non riuscire a stabilire una nuova impresa, pur essendo il favorito in alcune categorie come Miglior Fotografia (1,65), Sceneggiatura Originale (1,30) e Miglior Colonna Sonora (1,05).

I pronostici nelle categorie dedicate alle Migliori interpretazioni

Gli scommettitori sembra dovrebbero puntare su Timothée Chalamet nella categoria Migliore Attore Protagonista. Il protagonista del film Marty Supreme, secondo gli esperti, riuscirà finalmente a conquistare l'Oscar ed è il grande favorito a 1,25. In caso di vittoria, la giovane star conquisterebbe così la sua prima statuetta, diventando anche il più giovane attore ad aver ottenuto tre candidature in questa categoria.

Hamnet: un'immagine di Jessie Buckley

Per il titolo di Miglior Attrice Protagonista, invece, la candidata principale è Jessie Buckley, offerta a 1,10, per Hamnet - Nel Nome Del Figlio, l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Maggie O'Farrell.

Per l'Oscar al Miglior Attore Non Protagonista, l'attenzione è rivolta a Stellan Skarsgård che, grazie alla sua performance in Sentimental Value, ha conquistato la sua prima nomination: la possibilità di trasformare questo traguardo in Oscar è offerta a 2,00.

Tra le possibili sorprese c'è il nome di Jacob Elordi che, con la sua trasformazione in Frankenstein, potrebbe conquistare l'Oscar, possibilità che Sisal offre a 7,50.