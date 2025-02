Oscar 2025: la foto dei nominati, Karla Sofia Gascon assente dalla cena dell'Academy

I riti degli Oscar proseguono in vista della cerimonia di consegna delle ambite statuette, che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo, Karla Sofia Gascon non ha partecipato alla cena per i candidati.

Come da tradizione, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha onorato i suoi candidati all'Oscar 2025 con una cena che si è tenuta ieri sera all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles accompagnata dalla foto di rito. non è passata inosservata l'assenza di Karla Sofia Gascon, favorita nella categoria migliore attrice per Emilia Perez, poi travolta dalle polemiche per colpa di alcuni tweet dal contenuto controverso.

La foto in questione viene tradizionalmente scattata durante il pranzo dei candidati agli Oscar AMPAS, un raro momento in cui coloro che hanno ricevuto la nomination riescono a trovarsi nello stesso posto durante la frenetica stagione dei premi. La foto di quest'anno è stata scattata all'interno del David Geffen Theater.

Le tradizioni degli Oscar

Come possiamo vedere il team di Wicked composto dalle protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, occupa la prima fila insieme agli attori Adrien Brody, Colman Domingo, Isabella Rossellini e Sebastian Stan. Timothée Chalamet era all'estrema sinistra, una fila dietro Sean Baker e Samantha Quan di Anora e due davanti al protagonista di Conclave Ralph Fiennes.

Il tradizionale pranzo dei candidati era stato programmato per il 10 febbraio, ma è stato cancellato dopo gli incendi che hanno devastato alcuni quartieri di Los Angeles, in particolare Pacific Palisades e Alhambra. Oltre a far slittare la finestra del voto dei membri dell'Academy, la devastazione, ha spinto gli organizzatori a sostituire il sontuoso pranzo con una cena mantenendo inalterata la tradizione della foto di rito.

Il caso Karla Sofía Gascón

Un primo piano di Karla Sofia Gascon in Emilia Perez

Dopo aver saltato le cerimonie dei Critics Choice Awards, Screen Actors Guild Awards e altri eventi, Karla Sofia Gascon non ha affiancato la co-star Zoe Saldana al pranzo degli Oscar anche se è stata annunciata la sua presenza alla cerimonia degli Oscar del 2 marzo. L'interprete spagnola, prima attrice apertamente trans a essere nominata per un Oscar, ha bruciato le sue possibilità di vittoria quando sono riemersi suoi vecchi tweet che criticavano i Mussulmani, George Floyd e la diversità agli Oscar.

La cerimonia di consegna degli Oscar, condotta da Conan O'Brien, si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo (ora italiana) presso il Dolby Theater di Hollywood.