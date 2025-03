Conan O'Brien e la censura agli Oscar: "Era vietato vestire la statuetta o farla stare sdraiata"

Conan O'Brien e Mike Sweeney, capo autore degli Oscar, hanno rivelato che l'Academy ha posto rigide restrizioni su come poteva essere rappresentata la celebre statuetta dorata.

Nel corso di una puntata del podcast Conan Needs a Friend, O'Brien ha raccontato che aveva proposto un'idea per un video promozionale in cui lui e un Oscar alto 2,7 metri vivevano insieme come una coppia.

L'idea di Conan O'Brien bocciata dall'Academy

"Litighiamo sulle cose su cui litigano le coppie. Ad un certo punto ho pensato che sarebbe stato divertente se l'Oscar fosse sdraiato sul divano. Lo mettiamo su un divano enorme e io passo l'aspirapolvere, dicendo 'Potresti almeno alzare i piedi o aiutarmi a caricare la lavastoviglie?'" ha spiegato il conduttore.

Conan O'Brien ha spiegato che l'Academy gli ha bocciato immediatamente l'idea, dicendogli che non si poteva fare. Uno dei rappresentanti dell'Academy gli ha spiegato che l'Oscar non può mai essere posizionato in orizzontale né indossare dei vestiti, visto che il team creativo aveva proposto di mettergli un grembiule per rappresentare lo stereotipo della casalinga.

L'apertura degli Oscar originale poi scartata dall'Academy

L'apertura dello show ha visto Conan O'Brien uscire dalla schiena di Demi Moore in omaggio a The Substance e al celebre sketch di apertura degli Oscar in cui Billy Crystal si inseriva digitalmente ogni anno nei film nominati.

All'inizio, l'idea di Conan O'Brien era diversa: il conduttore sarebbe dovuto apparire in Wicked dipinto di verde mentre terminava di cantare Defying Gravity, prima di passare a Il gladiatore II, in cui O'Brien avrebbe impugnato una spada pur rimanendo verde, prima di apparire tra i cardinali di Conclave mostrando comunque una mano di colore verde.

Una scena di The Substance

Infine, sarebbe dovuto apparire in Dune: Parte Due, in cui Javier Bardem avrebbe rotto la quarta parete e gli avrebbe detto:"Hai iniziato la parodia degli Oscar tutto verde per Wicked e ora non riesci più a toglierti la tinta!". Al video doveva partecipare anche Nosferatu e altri personaggi iconici. Tuttavia, a causa degli incendi di Los Angeles, l'Academy decise di cambiare l'intro con un montaggio di film ambientati a L.A. prima dell'esibizione di Ariana Grande e Cynthia Erivo.