Oscar: cambiano le regole, sarà obbligatorio aver visto tutti i candidati per poter votare

D'ora in poi i membri dell'Academy non potranno saltare le visioni meno gradite, ma dovranno vedere obbligatoriamente tutti i candidati della loro categoria per poter votare.

Titoli penalizzati per l'eccessiva durata o lo scarso appeal sui votanti degli Oscar? Da oggi non potrà più accadere, almeno secondo quanto previsto dal nuovo regolamento dell'Academy, che rende obbligatoria la visione di tutti i titoli candidati nella propria categoria per poter votare.

La 98ª edizione degli Oscar si terrà domenica 15 marzo 2026. In previsione, il consiglio di amministrazione dell'Academy ha pubblicato i nuovi regolamenti per le campagne promozionali che regoleranno le modalità di partecipazione dei candidati, tra cui una serie di nuove politiche che potrebbero avere un impatto significativo.

In un deciso cambiamento rispetto a 97 anni di tradizione, il consiglio ha implementato la cosiddetta "regola di Diane Warren". Questa cantautrice, ampiamente ammirata, ha ricevuto 16 nomination agli Oscar per la migliore canzone originale dai suoi colleghi del settore musicale, ma non ha mai vinto, in parte perché la scheda elettorale finale inviata ai membri non ha mai elencato i nomi delle persone nominate (a parte gli attori) insieme al titolo candidato. Se più elettori si fossero resi conto che Diane Warren era associata a un particolare progetto candidato - ad esempio, il brano candidato Til It Happens to You dal documentario The Hunting Ground - probabilmente sarebbero stati più propensi a sostenerlo. D'ora in poi, tuttavia, tutti i candidati designati in tutte le categorie saranno elencati nella scheda elettorale finale.

Sean Baker con i quattro Oscar vinti per Anora

Non si potrà più saltare i titoli meno graditi

L'Academy ha deciso, inoltre, di rendere più difficile per i membri votare nelle categorie in cui non hanno visto tutti i candidati, pratica divenuta una preoccupazione crescente per l'Academy negli ultimi anni, da quando l'organizzazione ha ampliato notevolmente il numero di membri accogliendo molti giovani più impegnati con la loro carriera. In passato, agli elettori veniva sempre chiesto di non votare se non avevano visto tutti i candidati, ma il processo si basava interamente su un sistema basato sulla fiducia.

I candidati agli Oscar 2025

D'ora in poi, tuttavia, il sistema di voto elettronico dell'Academy, nella fase finale delle votazioni, non consentirà ai membri di accedere alla scheda elettorale per le categorie in cui non hanno dimostrato di aver visto tutti i candidati. L'Academy monitorerà le visualizzazioni tramite l'app di streaming Academy Screening Room, riservata ai membri. Per quanto riguarda i film consumati altrove, come proiezioni e festival cinematografici i membri dovranno compilare un modulo in cui dichiarano quando e dove hanno visto un film. (In passato, i membri dovevano farlo per votare nei turni preliminari e di nomination per le categorie miglior lungometraggio internazionale, miglior lungometraggio d'animazione, miglior cortometraggio animato e miglior cortometraggio live action.) Ciò si tradurrà presumibilmente in un minor numero di voti di scarto.

In un momento di crisi globale diffusa, l'Academy ha scelto di adottare misure per garantire che le opere di registi con status di rifugiato politico possano essere candidate all'Oscar per il miglior lungometraggio internazionale dal Paese in cui sono fuggiti. Finora, un regista doveva essere residente in un Paese per poter presentare la propria opera (l'esempio più recente, la scorsa stagione, è stato quello della Germania con Il seme del fico sacro del regista iraniano, ma residente in Germania, Mohammad Rasoulof). D'ora in poi, "il Paese che presenta il film deve confermare che il controllo creativo del film era in gran parte nelle mani di cittadini, residenti o individui con status di rifugiato o asilo nel Paese che presenta il film".

Infine, l'Academy starebbe valutando se tornare alla sua tradizione decennale di ospitare i pranzi dei candidati agli Oscar o se fare invece ciò che ha fatto all'inizio di quest'anno quando - dopo aver annullato il pranzo dei candidati agli Oscar al Beverly Hilton a seguito degli incendi che hanno devastato Los Angeles - ha invece ospitato una cena dei candidati agli Oscar all'Academy Museum of Motion Pictures. Per ora, il calendario segna il 10 febbraio 2026 come data per un "Evento dei candidati".