Oscar: Conan O'Brien tornerà come presentatore anche nel 2026

Conan O'Brien, che ha condotto la 97ª edizione degli Oscar lo scorso 2 marzo, ha accettato di tornare a condurre la 98ª edizione degli Oscar che andrà in onda il 15 marzo 2026, come ha annunciato lunedì l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Gli Oscar condotti da O'Brien sono stati largamente apprezzati, hanno attirato un massimo quinquennale sia in termini di telespettatori totali (19,69 milioni) che nella fascia di adulti 18-49 (4,54 di rating) e si sono classificati come la trasmissione di intrattenimento di prima serata numero 1 sia in termini di telespettatori totali che di adulti per la stagione 2024-25.

L'ultima edizione ha inoltre generato 104,2 milioni di interazioni totali sui social, classificandosi come il programma televisivo più seguito della stagione, superando per la prima volta sia i Grammy (102,2 milioni) che il Super Bowl (62,4 milioni).

Gli Oscar raddoppiano: squadra che vince non si cambia

Anora: Sean Baker con in mano i suoi quattro Oscar vinti

Al fianco di O'Brien torneranno anche i produttori esecutivi Raj Kapoor e Katy Mullan (che hanno ricoperto questo ruolo nelle ultime due edizioni della cerimonia) e i produttori Jeff Ross e Mike Sweeney.

Conan O'Brien alla conduzione del suo show

"Siamo entusiasti di riportare Conan, Raj, Katy, Jeff e Mike per la 98ª edizione degli Oscar", hanno dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato dell'Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang. "Quest'anno hanno prodotto uno spettacolo estremamente divertente e visivamente stupefacente che ha celebrato i nostri candidati e la comunità cinematografica mondiale nel modo più bello e di impatto. Conan è stato il conduttore perfetto, guidandoci abilmente attraverso la serata con umorismo, calore e riverenza. È un onore lavorare di nuovo con loro".

O'Brien, da parte sua, ha risposto con una battuta: "L'unico motivo per cui condurrò gli Oscar l'anno prossimo è che voglio sentire Adrien Brody finire il suo discorso".