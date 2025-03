Oscar 2025: la cerimonia seguita da 18,1 milioni di spettatori, calo del 7% rispetto allo scorso anno

18,1 milioni di persone si sono sintonizzate sulla notte degli Oscar 2025 trasmessa in diretta negli USA sulla ABC, segnando un calo del 7% rispetto all'anno precedente. Il dato, che deriva da una combinazione della misurazione di Nielsen degli spettatori lineari su ABC più quelli che hanno seguito la cerimonia in streaming su Hulu, indica il primo calo di spettatori in quattro anni.

Nel 2021, la prima cerimonia dopo l'inizio della pandemia di COVID-19, ha visto un minimo storico di 10,4 milioni di spettatori, seguita da una crescita consecutiva per tre anni, raggiungendo 16,6 milioni di spettatori nel 2022, 18,8 milioni nel 2023 e 19,5 milioni nel 2024.

Il dato di 18.1 milioni ha reso gli Oscar l'evento di intrattenimento primetime più visto della stagione 2024-2025. Il maggior numero di spettatori si colloca nella fascia 18-49, con un 3& in più rispetto allo scorso anno. Riguardo alla fascia 18-34, è stata la cerimonia più seguita degli ultimi cinque anni, con un rating di 3.17.

Una diretta streaming problematica

Il buon risultato in termini di ascolti non cancella le difficoltà tecniche della diretta streaming che hanno fatto infuriare non pochi utenti. A meno di mezz'ora dall'inizio della cerimonia, oltre 34.000 utenti hanno segnalato problemi di accesso allo streamer su Downdetector. Quasi due ore dopo, l'account X per il supporto Hulu ha pubblicato che il servizio era stato ripristinato per gli utenti interessati, ma sono stati segnalati di nuovo problemi verso la fine della cerimonia, appena prima dell'annuncio del vincitore del premio per il miglior film. Poiché la trasmissione è durata più a lungo dell'ora di fine programmata alcuni utenti hanno perso l'accesso al live streaming in anticipo.

Si può supporre che il totale complessivo di spettatori sarebbe stato almeno leggermente più alto se non fosse stato per questi errori tecnici; allo stesso tempo, questo è il primo anno in cui Disney trasmette in simultanea gli Oscar su Hulu, quindi i numeri dello streaming non sono inclusi nei totali degli anni precedenti.

Gli Oscar di quest'anno sono stati presentati dal veterano Conan O'Brien, al suo debutto come conduttore degli Academy Award, lodato per la sua gestione della serata. Anora è stato il maggior grande vincitore della serata, conquistando le statuette per miglior film, regia, montaggio e sceneggiatura, andate a Sean Baker, oltre al premio come miglior attrice protagonista conquistato dalla venticinquenne Mikey Madison.