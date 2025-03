La cerimonia degli Oscar si trasferirà su Netflix?

La crescita dello streaming sembra andare di pari passo con il declino delle tv via cavo, secondo quanto ricorda Bloomberg. Nasce da questa premessa la possibilità di vedere gli Oscar su Netflix.

Al momento, Wall Street sembra ancora mostrare scetticismo nei confronti dello streaming e gli investitori non credono che possa sostituire o migliorare il modello via cavo.

Gli Oscar dicono addio a Disney?

Sempre secondo quanto riporta Bloomberg, l'Academy avrebbe iniziato la ricerca di una nuova emittente televisiva per gli Oscar. Lo scorso anno erano iniziate le trattative con Disney per il rinnovo del contratto per un valore di oltre 100 milioni di dollari all'anno.

Disney ha trasmesso gli Oscar su ABC per quasi 50 anni e continuerà a farlo almeno fino al 2028, ma non c'è la volontà di aumentare il valore dell'accordo, obiettivo dell'Academy. Da qui, la scelta di sondare nuove opportunità.

L'ipotesi Netflix e Amazon per gli Oscar

Il numero di spettatori degli Oscar è crollato di oltre il 60% rispetto agli anni '90 e si è dimezzato nell'ultimo decennio. Il declino degli Oscar sarebbe causato dai social media, che rendono più accessibili le star, la maggiore attenzione ai film indipendenti, e la presenza di molti premi tecnici.

Nonostante il calo di ascolti, gli Oscar rimangono uno degli eventi più seguiti negli Stati Uniti, con quasi 20 milioni di telespettatori registrati nel 2024.

Per guardare al futuro è possibile che l'Academy valuti anche l'opzione di Netflix o Amazon come partner, grazie all'enorme bacino di utenza nel mondo e al capitale che potrebbero investire. Netflix ha già esperienza con i SAG Awards mentre Amazon ha mandato in onda gli Academy of Country Music Awards. Tuttavia, Disney è sempre il più grande studio cinematografico di Hollywood, e l'Academy dovrà decidere se cambiare oppure proseguire nell'accordo con la major.