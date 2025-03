Anora da record: Sean Baker è la prima persona della storia a vincere quattro Oscar per un solo film

Il regista di Anora, Sean Baker, è diventato la prima persona a vincere quattro Oscar nello stesso anno per lo stesso film. Durante la cerimonia di domenica notte, Baker ha vinto gli Oscar per la sceneggiatura originale, il montaggio, la regia e il miglior film.

Prima di Baker solo il mitico Walt Disney era riuscito nell'impresa. Ma mentre Disney vinse quattro Oscar nella stessa notte nel 1953, fu per quattro film diversi (The Living Desert, The Alaskan Eskimo, Bear Country e Toot, Whistle, Plunk and Boom). Quell'anno la Disney venne nominata anche per Ben and Me e Rugged Bear.

Ritirando il premio come miglior regista, Sean Baker ha ringraziato l'Academy per aver premiato un film indipendente. "Siamo tutti qui stasera e guardiamo questa trasmissione perché amiamo i film. Dove ci siamo innamorati dei film? Al cinema", ha detto, cogliendo l'occasione per ringraziare Quentin Tarantino, il presentatore della categoria, per aver scelto Mikey Madison in C'era una volta a Hollywood, cosa che ha portato Baker a sceglierla per Anora.

Mark Ėjdel'štejn e Mikey Madison si abbracciano in Anora

Una vittoria inusuale per un film fieramente indipendente

È molto insolito che il regista di un film vinca un Oscar per il montaggio, ma non senza precedenti. Oltre al premio per la regia, Alfonso Cuarón ha vinto un Oscar per il montaggio insieme al montatore Mark Sanger per il suo film del 2013 Gravity. Oltre al miglior film e alla regia, anche James Cameron è stato uno dei tre cineasti a vincere un Oscar per il montaggio per il suo film del 1997 Titanic.

Anora non è il primo film di Sean Baker ad arrivare agli Oscar, dato che Willem Dafoe è stato nominato per il suo ruolo di supporto in Un sogno chiamato Florida. Tuttavia, ha segnato la prima volta in cui lo stesso Baker è stato nominato come sceneggiatore o regista.